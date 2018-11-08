Все делаю правильно: Слава Каминская показала себя до пластических операций

Солистка группы "Неангелы" Слава Каминская не скрывает от общественности, что делала пластические операции. Кроме того, певица показала свои архивные снимки, демонстрируя, что сейчас выглядит лучше.

Коллаж из фотографий Каминская выложила в своем профиле. Раньше она призналась, что сделала две пластические операции: изменила размер груди с первого с половиной на твердый третий и подкорректировала форму носа.

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"В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что все делаю правильно. Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, приходит мудрость и ты понимаешь, что перепаленные почти красные волосы еще никого не делали краше. Собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!"– написала Слава.

Певица призвала женщин любить себя и ухаживать за собой.

"Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей. Не надо покупать очередные джинсы – мода меняется. Лучше купите витамины для волос, например. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев", – сказала Каминская.

Слава Каминская: фото "до" и "после"