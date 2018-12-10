"Все держатся достойно": консулы посетили еще 6 пленных украинских моряков в России

В понедельник, 10 декабря, украинские консулы в России посетили еще шестерых украинских пленных украинских военных моряков в московских следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово".

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

Нас проинформировали, что консулы посетили шестерых наших пленных моряков. Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Посольство уже перечислило каждому из военнопленных средства как материальную помощь,

– сказал дипломат.

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"По результатам встречи родные моряков будут проинформированы, и им будет предоставлена более развернутая информация о посещении", – добавил Погорельцев.

Он отметил, что консулы уже сегодня будут звонить родственникам военнопленных.

И завтра утром консулы планируют продолжить посещение. Сегодня они начали посещать в 14:00 по Москве. А завтра утром будут посещать, и планируют посетить шестерых моряков,

– рассказал представитель МИД Украины.

Он также сказал, что все консулы посетили уже 13 моряков.

Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

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