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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Все дороги терактов ведут в Москву, – Луценко прямо обвинил Россию в покушении на Бабченко

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Луценко отметил причастность России к
Луценко отметил причастность России к "убийству" Бабченко / Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал работу спецслужб, которые сорвали покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, и прямо назвал Россию заказчиком последних громких терактов в Украине.

Об этом Луценко заявил во время брифинга СБУ в Киеве 30 мая.

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По его словам, украинские спецслужбы неоднократно уличали российских агентов, которые планировали серьезные инциденты в Украине.

Своевременное обращение к Российской Федерации. Мы много раз разоблачали российских шпионов и террористов в прямой и косвенной организации терактов и убийств на территории Украины. Думаю, что сегодня можно сказать, что если раньше "все дороги вели в Рим", сегодня все дороги войны и терактов ведут в Москву,
– заявил Луценко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Однако уже 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле жив, а имитация его гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России "Убийство" Аркадия Бабченко Юрий Луценко Теракт
Источник: 24 Канал
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