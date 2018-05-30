Все дороги терактов ведут в Москву, – Луценко прямо обвинил Россию в покушении на Бабченко
Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал работу спецслужб, которые сорвали покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, и прямо назвал Россию заказчиком последних громких терактов в Украине.
Об этом Луценко заявил во время брифинга СБУ в Киеве 30 мая.
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По его словам, украинские спецслужбы неоднократно уличали российских агентов, которые планировали серьезные инциденты в Украине.
Своевременное обращение к Российской Федерации. Мы много раз разоблачали российских шпионов и террористов в прямой и косвенной организации терактов и убийств на территории Украины. Думаю, что сегодня можно сказать, что если раньше "все дороги вели в Рим", сегодня все дороги войны и терактов ведут в Москву,
– заявил Луценко.
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Однако уже 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле жив, а имитация его гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.
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