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Все еще дух перехвачен, – Святослав Вакарчук вспомнил, как Украина провозгласила независимость

167 Читати новину українською
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

День Независимости Украины для фронтмена группы "Океан Эльзы" – особый праздник. Артист рассказал, почему именно этот знаковый день вызывает у него много воспоминаний.

Об этом он признался журналистам ТСН после репетиции грандиозного концерта на НСК "Олимпийский".

По словам Святослава Вакарчука, он ежегодно отмечает День Независимости. С этим праздником у него связано много подростковых воспоминаний, ведь отец артиста – Иван Вакарчук – был депутатом Рады первого демократического созыва.

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"За два дня до Дня Независимости, мне тогда было около 16 лет, мой папа, на тот момент депутат Верховной Рады Советского Союза первого демократического созыва, пришел домой и начал собирать документы. Я спросил зачем, он сказал, что идет в облсовет. А документы берет, потому что не знает, когда вернется домой. Это как раз был разгар путча 1991 года. И я помню, как мы переживали не только за то, что будет со страной, но и что будет с папой", – вспомнил Святослав Вакарчук .

Певец добавил, что через 2 дня Украину провозгласили независимой, после чего подписали соответствующий акт.

За два дня все стало так быстро меняться, а за три дня все превратилось в Акт провозглашения независимости в Верховной Раде Украины – я запомнил этот момент навсегда. И у меня до сих пор дух захватывает, в сердце до сих пор. С тех пор я никогда не относился несерьезно к словам "независимость государства". Это для меня сакральное. Одна из главных вещей в жизни,
– пояснил Святослав Вакарчук.

Кроме этого, артист добавил, что готов делать все для процветания Украины. Стоит отметить, что это Святославу Вакарчуку удается, ведь тысячи украинцев, посещающих его концерты, все больше понимают, что наша нация – сильная и несокрушимая, а будущее страны создает каждый отдельный человек.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка День Независимости Святослав Вакарчук История
Источник: 24 Канал
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