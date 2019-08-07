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      Все говорят о мире, но слов недостаточно, – Зеленский планирует связаться с Меркель и Макроном

      168 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / www.5.ua

      Владимир Зеленский заявил, что планирует связаться по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент хочет договориться о встрече в ближайшее время и обсудить вопросы войны и мира на Донбассе.

      Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга по потерям в зоне ООС.

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      Гарант сообщил, что начиная с 21 июля ситуация на Донбассе улучшилась, но этого недостаточного, ведь пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины. Поэтому он планирует в ближайшее время связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить войну на Донбассе.

      Все говорят о том, что хотят мира. Но, кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми темпами. Первый звонок сегодня был к Владимиру Путину, второй звонок у меня будет уже в Турции с президентом Франции Эмануэлем Макроном,
      – отметил Зеленский.

      Президент подчеркнул, что планирует в ближайшее время связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и договориться о встрече.

      Нужно договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что "в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы встреча состоялась в ближайшее время,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Что такое "нормандский формат"?​Это переговоры относительно урегулирования ситуации войны на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне руководителей государств, так и на уровне руководителей МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча руководителей этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в "нормандском формате" состоялся ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.

      Стоит добавить, что за сутки, 6 августа, пророссийские боевики несмотря на "перемирие" обстреливали украинские позиции. Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения. С начала текущих суток, 7 августа, обстрелов со стороны боевиков пока не зафиксировано.

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      Теги: Нормандский формат Новости Украины Новости политики Война Владимир Зеленский Война на Донбассе Президент Украины Пророссийские боевики Перемирие Эммануэль Макрон Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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