"Все хотят укусить Беларусь": Лукашенко о критике белорусских методов борьбы с COVID-19
По мнению белорусского президента, Беларусь лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Несмотря на оптимизм Лукашенко, количество больных COVID-19 в стране – более 6 тысяч.
Сейчас ситуацию со вспышкой коронавируса в стране глава государства считает стабильной, резкого увеличения количества инфицированных Лукашенко не замечает. Об этом информирует БЕЛТА.
К теме Методы Лукашенко не помогли: в Беларуси резко растет количество больных COVID-19
Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь. Не надо удивляться. Это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. Именно поэтому мы оказались готовы к этой заразе и не только к ней,
– пояснил Лукашенко.
Лукашенко продолжает настаивать на том, что коронавирус – не такой страшный: от COVID-19 умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.
Надо мной шутят, особенно в России, что, мол, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Я повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней,
– настаивает на своей позиции президент Беларуси.
Лукашенко не забыл также поблагодарить страны, которые оказывают Беларуси помощь. В ответ белорусский лидер тоже не скупится: отправил в Узбекистан и Китай тракторы "Беларусь".
Что известно о коронавирусе в Беларуси?По состоянию на 21 апреля в Беларуси зафиксировано 6 262 случая коронавируса, из них 51 – летальный. В стране нет жесткого карантина. С 7 апреля карантинные ограничения ввели в Минске. Тем временем, в интернете уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.
Читайте также
-
Какие страны Европы ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: переченьсегодня , 17:32
-
Пасхальное обострение на фронте: эксперт оценил намерения Россиисегодня , 14:40
-
Оптовая цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 годасегодня , 14:07
-
На кладбища Киева будет ограничен доступ к 6 июнясегодня , 12:47
-
Поддерживаете ли вы карантин до 12 мая: опроссегодня , 12:51
-
Почетная отставка и миллион гривен: как одиозный судья в очередной раз вышел сухим из водысегодня , 11:00