"Все хотят укусить Беларусь": Лукашенко о критике белорусских методов борьбы с COVID-19

По мнению белорусского президента, Беларусь лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Несмотря на оптимизм Лукашенко, количество больных COVID-19 в стране – более 6 тысяч.

Сейчас ситуацию со вспышкой коронавируса в стране глава государства считает стабильной, резкого увеличения количества инфицированных Лукашенко не замечает. Об этом информирует БЕЛТА.

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Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь. Не надо удивляться. Это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. Именно поэтому мы оказались готовы к этой заразе и не только к ней,

– пояснил Лукашенко.

Лукашенко продолжает настаивать на том, что коронавирус – не такой страшный: от COVID-19 умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

Надо мной шутят, особенно в России, что, мол, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Я повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней,

– настаивает на своей позиции президент Беларуси.

Лукашенко не забыл также поблагодарить страны, которые оказывают Беларуси помощь. В ответ белорусский лидер тоже не скупится: отправил в Узбекистан и Китай тракторы "Беларусь".

Что известно о коронавирусе в Беларуси?По состоянию на 21 апреля в Беларуси зафиксировано 6 262 случая коронавируса, из них 51 – летальный. В стране нет жесткого карантина. С 7 апреля карантинные ограничения ввели в Минске. Тем временем, в интернете уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.