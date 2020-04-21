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      "Все хотят укусить Беларусь": Лукашенко о критике белорусских методов борьбы с COVID-19

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      Лукашенко не обращает внимания на критику Беларуси во время пандемии / ONT

      По мнению белорусского президента, Беларусь лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Несмотря на оптимизм Лукашенко, количество больных COVID-19 в стране – более 6 тысяч.

      Сейчас ситуацию со вспышкой коронавируса в стране глава государства считает стабильной, резкого увеличения количества инфицированных Лукашенко не замечает. Об этом информирует БЕЛТА.

      К теме Методы Лукашенко не помогли: в Беларуси резко растет количество больных COVID-19

      Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь. Не надо удивляться. Это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. Именно поэтому мы оказались готовы к этой заразе и не только к ней,
      – пояснил Лукашенко.

      Лукашенко продолжает настаивать на том, что коронавирус – не такой страшный: от COVID-19 умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

      Надо мной шутят, особенно в России, что, мол, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Я повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней,
      – настаивает на своей позиции президент Беларуси.

      Лукашенко не забыл также поблагодарить страны, которые оказывают Беларуси помощь. В ответ белорусский лидер тоже не скупится: отправил в Узбекистан и Китай тракторы "Беларусь".

      Что известно о коронавирусе в Беларуси?По состоянию на 21 апреля в Беларуси зафиксировано 6 262 случая коронавируса, из них 51 – летальный. В стране нет жесткого карантина. С 7 апреля карантинные ограничения ввели в Минске. Тем временем, в интернете уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Александр Лукашенко Новости Беларуси
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