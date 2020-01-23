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      Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций

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      Украина вернулась на рынок еврооблигаций / Pixabay

      Украина вернулась на рынок еврооблигаций и осуществила первый выпуск в 2020 году. При этом, можно сказать, что вернулась Украина триумфально, с салютом, фанфарами и фейерверками.

      Украина привлекла 1,25 млрд евро на 10 лет с рекордно низкой доходностью в 4,375%. При этом, спрос на выпуск более чем в 3 раза превышал предложение.

      Что определило такое успешное размещение по такой низкой ставке? Ключевыми факторами, которые определяют доверие инвесторов на данный момент остаются сотрудничество с МВФ и улучшение макроэкономических показателей Украины. В частности, снижение долговой нагрузки, которая за последние три года снизилась с 80% до 52% от ВВП. В результате, рынок ожидает, что весной пройдет волна повышение кредитного рейтинга Украины, если конечно никто не напортачит с МВФ, и охотно покупает украинский долг.

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      Почему в евро? Во-первых, ставки в евро ниже. Не только для Украины. Просто ставки в евро в мире ниже. Доходность ближайшей по срокам к новому выпуск бумаги Украина-32 на сегодня составляет 5,9%, такой же примерно уровень ставок и у еврооблигаций Украины с погашением в 2028 году. В итоге, занимая в евро, мы можем платить почти на 2% ниже. Главное, правда, не заигрываться в эту игру и не начинать в погоне за формально низкими ставками привлекать в экзотических валютах, по которым ставки еще ниже. Можно напомнить, что наверное самый дорогой займ в истории Украины – это было заимствование в японских йенах, которые осуществил великий светоч экономической мысли, господин Азаров. Крепкий хозяйственник.

      Это уже второй за последнее время выпуск украинских еврооблигаций в евро. Очевидно, Минфин хочет построить отдельную кривую доходности и по бумагам в евро и по долларовым заимствованиям. Для Украины это приемлемо, ведь нашим основным торговым партнером сейчас является Евросоюз и когда мы берем в Евро, то понимаем, что у нас и есть часть доходов, которые косвенно привязаны к европейской валюте. При этом, когда вы делаете выпуски в евро, то вы расширяете свою инвестиционную базу. Также это важно учитывая, что есть аппетит среди украинских корпоративных заемщиков к привлечению средств в евро и наличие государственных бумаг в этой валюте существенно помогает компаниям.

      Почему не занимать только в евро, если там всегда дешевле? Основное – это размер. Он имеет значения. Так вот, размер вселенной долларов на рынке еврооблигаций на порядок больше, чем размер вселенной в евро. Там просто больше денег. И поэтому так или иначе Украина обречена большую часть денег привлекать именно в долларах.

      Что еще определило успех выпуска, так это крайне удачный тайминг. Минфин и советники выбрали удачное время, когда на рынке очень много денег и очень большая тяга к риску. Украина, даже после резкого снижения доходности последнего года, все равно остается одной из самых рискованных стран. И сейчас, когда мировые фондовые индексы находятся на исторических максимумах, когда аппетит к риску огромен, лучшее время для размещение Украины. И пропустить этот момент было бы крайне глупо. Ведь никто не знает, как долго будет открыто это окно возможностей.

      Решили ли мы этим выпуском все свои проблемы? Нет, 2020 год остается годом пиковым погашений внешнего долга, и поэтому данное размещение лишь первый шаг. Оцениваемый общий объем потребности в привлечении внешнего долгового финансирования составляет порядка 6,8 млрд долларов. Так что еще не раз Украина должна будет выйти на рынок. В эту сумму входит и ожидаемое поступление на внутренний рынок от западных игроков. В ближайший вторник Украина впервые предложит рынку 7-ми летние внутренние облигации, номинированные в гривне, которые должны стать фаворитами у инвесторов и давно ими ожидаемы.

      Так что пока все идет по плану. И главное, чтобы в Украине никто не напортачил, сорвав сотрудничество с МВФ. И чтобы мировые рынки оставались в таком же благостном расположении духа, не теряя аппетит к риску.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Публикации МВФ
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