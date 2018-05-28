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Все из-за высоких цен: сеть шокировало фото фанов "Ливерпуля" на киевском вокзале

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Возможные болельщики
Возможные болельщики "Ливерпуля" / Соцсети

Сеть обошло фото возможных болельщиков "Ливерпуля", которые лежат на своих кроссовках на вокзале в Киеве. Отмечается, мол, все из-за высоких цен на жилье.

Такое фото на своей странице в Facebook опубликовал Вадим Плачинда.

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"Цитата одного из болельщиков "Ливерпуля": "Это краткосрочный доход, но стратегически неправильно – люди не будут задерживаться или возвращаться, потому что будут чувствовать, что их здесь обманывают". И добавить нечего ...", – говорится в сообщении.

В то же время сообщение прокомментировал Сергей Супрун, дополнив его, как он написал, полной версией фото.

Также он добавил: "А болельщики ли это "Ливерпуля"? Что они делали на железнодорожном вокзале? Фото попахивает постановой ...".

Теги: Новости Украины Новости спорта Лига чемпионов Новости Киева
Источник: 24 Канал
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