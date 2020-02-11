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      Все эти люди ничего не стоят без Зеленского, – эксперт об изменениях в Офисе Президента

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      Президент Владимир Зеленский / Getty images

      В Офисе Президента произошли существенные изменения. Новым руководителем ОП стал Андрей Ермак. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский 11 февраля. Ранее эту должность занимал Андрей Богдан. Как это повлияет на политическую ситуацию в Украине – читайте дальше.

      Президент Зеленский пришел на должность политически неосведомленным, тогда Богдан был просто незаменимым для него. Такое мнение высказал политический обозреватель Милан Лелич в эфире программы "Политбюро" на 24 канале.

      Интересно! О войне, конфликте с Коломойским и выборах в США: Главные тезисы из интервью Зеленского

      Он добавил, что со временем сам Зеленский набирался опыта и у него появлялись другие советники. Однако Андрей Богдан в начале своей карьеры в Офисе Президента взял на себя едва ли не всю внутреннюю политику.

      Моменты могли быть очень разные, в том числе и фактор Игоря Коломойского, который не столь однозначен в истории действующей властной команды, как об этом часто пишут в разных соцсетях. У Богдана свой шлейф отношений с ним, у Зеленского – свой. Приходилось слышать, что Игорь Валерьевич не получил все то, на что он, возможно, рассчитывал в апреле или мае прошлого года,
      – пояснил Лелич.

      Дмитрий Литвин заявил, что со сменой главы Офиса Президента изменится и подход к управлению государством. В то же время он отметил, что страной будет руководить Зеленский.

      Все эти люди ничего не стоят без Зеленского. У нас Зеленский – это центральная фигура политической системы. И все, что решит он, то и будет работать,
      – подытожил политический обозреватель.


      "Страной будет руководить Зеленский", – Литвин

      Политический обозреватель Дмитрий Литвин отметил, что стиль Богдана отличимый от стиля Ярмака. У Богдана это – сломать любое сопротивление и все другие интересы, которые мешают. И этот стиль был уместен, когда Зеленский шел в президенты. По мнению Литвина, за это время стиль Богдана создал много конфликтов внутри тех людей, которые сейчас у власти.

      В Верховной Раде устали от того, что на них давили и говорили: "Делайте быстрее, не задавайте вопросов". В правительстве тоже устали, потому что там было много эмоциональных разговоров. В какой-то момент оказалось, что лучше задавать вопросы и говорить, чем сломать и сделать быстрее. И вот Ермак – это принципиально другой человек. Он не давит и не ломает, а попытается договориться,
      – обозначил Литвин.

      Также он убежден, что именно это и надо сейчас Зеленскому на фоне убывающего рейтинга. К слову, Президент Украины Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Ему доверяют 59% украинцев, а не доверяют – 32%.

      Рейтинг доверия к украинским политикам / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офіс Президента Андрей Ермак Президент Украины Верховная Рада Андрей Богдан
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