Все это отвратительно, – Притула прокомментировал скандал на Нацотборе

Украинский шоумен Сергей Притула, который был ведущим на Национальном отборе Евровидения-2018, резко рассказал о поведении людей, которые пришли на конкурс поддержать своих кумиров.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Сергей Притула заявил, что аудитория уже второй год подряд не имеет терпения к участникам процесса съемок. Люди устраивают какие-то разборки в прямом эфире, что, по его мнению, является перебором.

Обиды судей, угнетение артистов, похвала своих любимцев не в чистом виде, а обязательно через отрицательное сравнение с соперником ... все это отвратительно. И если Михайловичу (Андрей Данилко, – ред.), это все "до одного места", то, подозреваю, "молодняку", который зашел в Нацотбор, подобные отзывы и комментарии в соцсетях могут сильно ударить по самооценке,

– отметил ведущий.

Кроме этого, Сергей Притула рассказал, что в украинском шоу-бизнесе есть множество примеров, когда сторонники буквально молились на звезду, а затем с таким же пылом "добивали ногами". Для подтверждения своих слов ведущий привел пример группы O'Torvald, которая столкнулась с беспощадной критикой после того, как заняла 24-е место на Евровидении-2017.

Отметим, что в прямом эфире конкурса вспыхнули две скандальные ситуации со сторонниками певцов. В частности, в финале нацотбора Евровидения Андрей Данилко заподозрил певицу TAYANNA в использовании фонограммы. В конфликт из зрительного зала вмешался неизвестный мужчина. Поэтому Андрей Данилко не сдержал своих эмоций и во время прямого эфира заматерился. Впоследствии певец прокомментировал свое поведение.

Кроме этого, Джамала пожаловалась на угрозы, которые она получала от фанатов MELOVIN. Люди и звонили ей, и присылали грозные письма. Поэтому певица обратилась к артисту, чтобы он был ответственным за своих сторонников.