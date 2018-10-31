"Все это всегда оборачивалось тяжелыми последствиями": Путин угрожает за попытки "разорвать" РПЦ

Русская православная церковь прилагает значительные усилия для укрепления культурных и гуманитарных связей России с соотечественниками со всего мира. Однако сейчас многие пытаются эти связи разрушить .

Об этом заявил президент России Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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По его словам, сейчас многие пытаются разными способами "разорвать эти путы, растянуть по национальным квартирам".

Хочу подчеркнуть одно – политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелыми последствиями. Прежде всего для тех, кто это делает,

– пригрозил российский лидер.

Он добавил, что долг России перед людьми – "сделать все для сохранения духовного и исторического единства".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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