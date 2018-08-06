Все к лучшему, – мама Хайден Панеттьери прокомментировала их разрыв с Владимиром Кличко

В СМИ не прекращаются разговоры о разрыве отношений голливудской актрисы Хайден Панеттьери с украинским боксером Владимиром Кличко. Ситуацию прокомментировала мама звезды – Лесли Фогель.

Недавно сеть заполонила новость: Владимир Кличко и Хайден Панеттьери после 8 лет отношений решили разойтись. Не повлияло на решение знаменитой пары и то, что у них есть 3-летняя дочь Кайя Евдокия.

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Пока неизвестно, что стало причиной разрыва отношений. Ни Хайден Панеттьери, ни Владимир Кличко не комментируют изменения в личной жизни, а инсайдеры западных изданий подтверждают, что актриса сама вернулась в родной Лос-Анджелес, в то время как украинский боксер остался с их общей дочерью Кайей.

То, что в личной жизни Хайден Панеттьери произошли немалые изменения, подтвердила ее мама – Лесли Фогель, передает Radar Online. Она стала первой родственницей обоих знаменитостей, которая дала комментарий.

Сейчас в ее жизни происходит много изменений, в частности, и в личной. Но я думаю, что они положительные, и все к лучшему. Хайден не прекращает общение с боксером. Владимир и Хайден остаются в хороших отношениях,

– отметила Лесли Фогель.

Допис, поширений E! Online Brasil (@eonlinebrasil) 4 Сер 2018 р. о 8:53 PDT

Кроме этого, мама актрисы подтвердила слухи, что звезда вернулась в Лос-Анджелес. По словам Лесли Фогель, ее дочь прекратила съемки в сериале "Нэшвилл", в котором она работала на протяжении 6 лет. Вероятно, Хайден Панеттьери хочет взять творческую паузу и решить, что она хочет делать дальше.

"Она много лет работает на этом шоу. Ей нужно немного отдохнуть и решить, что она хочет делать дальше", – добавила Лесли Фогель.

Что известно об отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери?Отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери были достаточно непростыми. Впервые слухи об их романе появились в 2010 году, когда актриса пришла поддержать любимого на бой с Сэмюэлем Питером. За год пара рассталась, а уже в 2013 году в СМИ поговаривали, что Владимир Кличко сделал предложение выйти замуж Хайден Панеттьери. В разгар Революции Достоинства пара даже посетила Киев, подтвердив слухи о помолвке.



Уже в 2014 году Хайден родила дочку, которую назвали Кайей. Второе имя девочки – Евдокия (так звали бабушку боксера).