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      Все, как Кузьма хотел, – Наталья Могилевская презентовала новый клип "Personal Jesus"

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      Наталья Могилевская презентовала новый клип "Personal Jesus"
      Наталья Могилевская презентовала новый клип "Personal Jesus" / Соцсети

      Певица Наталья Могилевская презентовала долгожданный клип "Personal Jesus", который она написала в память о погибшем Андрее Кузьменко.

      Сегодня, 8 ноября, в сети появился официальный клип к треку Натальи Могилевской "Personal Jesus". Ролик звезда сделала максимально простым и без спецэффектов. Таким образом певица акцентировала внимание на эмоциональности песни и словах.

      Читайте также: Наталья Могилевская рассказала, каким был Кузьма за кулисами сцены

      Перед поклонниками Наталья Могилевская появилась в черном платье. Артистка исполнила песню на сцене. В это время за ней будто бы наблюдал Кузьма "Скрябин".

      Кузьма, все как ты хотел ... Спасибо тебе, друг, теперь я знаю, что в Украине есть свой "Personal Jesus". И это ты,
      – призналась Наталья Могилевская.

      Певица призналась, что песня "Personal Jesus" стала одной из самых популярных в ее карьере. Трек стал своеобразной исповедью Натальи Могилевской, ведь все, что она чувствует после смерти Кузьмы, вылилось в песне.

      "Мне нужно было что-то сказать, но выразить словами то, что я чувствую и то, какими были наши отношения, просто невозможно! Думаю, песня – это то, что, как мне кажется, сам Кузьма сегодня хотел бы сказать украинцам. Она написана от его личности, в его стилистике и с той теплотой и юмором, с которым он относился к жизни, к людям и к Украине. Эта песня скажет гораздо больше чем любые слова", – добавила Наталья Могилевская.

      Смотрите новый клип Натальи Могилевской на песню "Personal Jesus" (видео):

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Андрей Кузьменко "Скрябин" Наталия Могилевская
      Источник: 24 Канал
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