Все, как Кузьма хотел, – Наталья Могилевская презентовала новый клип "Personal Jesus"

Певица Наталья Могилевская презентовала долгожданный клип "Personal Jesus", который она написала в память о погибшем Андрее Кузьменко.

Сегодня, 8 ноября, в сети появился официальный клип к треку Натальи Могилевской "Personal Jesus". Ролик звезда сделала максимально простым и без спецэффектов. Таким образом певица акцентировала внимание на эмоциональности песни и словах.

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Перед поклонниками Наталья Могилевская появилась в черном платье. Артистка исполнила песню на сцене. В это время за ней будто бы наблюдал Кузьма "Скрябин".

Кузьма, все как ты хотел ... Спасибо тебе, друг, теперь я знаю, что в Украине есть свой "Personal Jesus". И это ты,

– призналась Наталья Могилевская.

Певица призналась, что песня "Personal Jesus" стала одной из самых популярных в ее карьере. Трек стал своеобразной исповедью Натальи Могилевской, ведь все, что она чувствует после смерти Кузьмы, вылилось в песне.

"Мне нужно было что-то сказать, но выразить словами то, что я чувствую и то, какими были наши отношения, просто невозможно! Думаю, песня – это то, что, как мне кажется, сам Кузьма сегодня хотел бы сказать украинцам. Она написана от его личности, в его стилистике и с той теплотой и юмором, с которым он относился к жизни, к людям и к Украине. Эта песня скажет гораздо больше чем любые слова", – добавила Наталья Могилевская.

Смотрите новый клип Натальи Могилевской на песню "Personal Jesus" (видео):