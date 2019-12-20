Все меньше украинцев будет ездить на заработки в Польшу, – прогноз

В следующем году иммиграционный бум украинцев в Польшу начнет спадать. Примерно 20% украинцев, которые до сих пор выезжали на заработки за границу, не намерены это делать снова.

Такие прогнозы высказали эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты и агентства по трудоустройству, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

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Свои прогнозы они подкрепляют результатами опроса, проведенного украинским порталом OLX Работа. Согласно его результатам, 20% украинцев, которые до сих пор ездили за границу с целью трудоустройства, не будут делать этого снова.

Такую тенденцию объясняют оптимистическим сценарием роста украинской экономики, увеличением зарплат и инвестициями.

Прогнозируется, что впервые за несколько лет их чистый коэффициент миграции может быть положительным, а это значит, что меньше людей покинут Украину, чем вернутся в нее,

– отметил Павел Кулага, эксперт Польско-украинской хозяйственной палаты.

Для польских работодателей такая тенденция плохая весть, особенно для компаний в сфере строительства, промышленности, логистики и торговли. Ведь на эти отрасли приходится 64% вакансий, которые предлагают польские предприниматели.

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В то же время, по данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши растет количество постоянных разрешений на работу. А это значит, что иммиграция превращается из краткосрочной в долгосрочную.

Интересно! Эксперты издания Bloomberg обнародовали информацию, что украинская гривна в 2019 году окрепла сильнее всего в мире. В результате крепка гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.



Если в 2016 году зарплаты в Польше были в 4 раза выше, чем в Украине, то в 2019 году разница между уровнями зарплаты уменьшилась в 2,5 раза.