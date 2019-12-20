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      Все меньше украинцев будет ездить на заработки в Польшу, – прогноз

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      Украинцы будут меньше ездить на заработки в Польшу / pogliad.ua

      В следующем году иммиграционный бум украинцев в Польшу начнет спадать. Примерно 20% украинцев, которые до сих пор выезжали на заработки за границу, не намерены это делать снова.

      Такие прогнозы высказали эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты и агентства по трудоустройству, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

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      Свои прогнозы они подкрепляют результатами опроса, проведенного украинским порталом OLX Работа. Согласно его результатам, 20% украинцев, которые до сих пор ездили за границу с целью трудоустройства, не будут делать этого снова.

      Такую тенденцию объясняют оптимистическим сценарием роста украинской экономики, увеличением зарплат и инвестициями.

      Прогнозируется, что впервые за несколько лет их чистый коэффициент миграции может быть положительным, а это значит, что меньше людей покинут Украину, чем вернутся в нее,
      – отметил Павел Кулага, эксперт Польско-украинской хозяйственной палаты.

      Для польских работодателей такая тенденция плохая весть, особенно для компаний в сфере строительства, промышленности, логистики и торговли. Ведь на эти отрасли приходится 64% вакансий, которые предлагают польские предприниматели.

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      В то же время, по данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши растет количество постоянных разрешений на работу. А это значит, что иммиграция превращается из краткосрочной в долгосрочную.

      Интересно! Эксперты издания Bloomberg обнародовали информацию, что украинская гривна в 2019 году окрепла сильнее всего в мире. В результате крепка гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

      Если в 2016 году зарплаты в Польше были в 4 раза выше, чем в Украине, то в 2019 году разница между уровнями зарплаты уменьшилась в 2,5 раза.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши Иммигранты
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