Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины, – Наливайченко
"Президент не имеет права заниматься бизнесом, занимая должность, которую ему доверили граждане. Доверили, не для обогащения, не для подкупа избирателей, а для самоотверженного труда на благо государства и общества".
Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил сегодня в Харькове во время встречи с трудовыми коллективами города.
"Президент не отказался от бизнеса, поэтому все миллиарды его слепого траста должны быть конфискованы в бюджет Украины", – подчеркнул Валентин Наливайченко.
Лидер "Справедливости" подчеркнул, что отделение власти от бизнеса и бизнеса от власти является его жизненным приниципом и основной президентской програмной платформы.
Источник: 24 Канал
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