Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины, – Наливайченко

"Президент не имеет права заниматься бизнесом, занимая должность, которую ему доверили граждане. Доверили, не для обогащения, не для подкупа избирателей, а для самоотверженного труда на благо государства и общества".

Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил сегодня в Харькове во время встречи с трудовыми коллективами города.

"Президент не отказался от бизнеса, поэтому все миллиарды его слепого траста должны быть конфискованы в бюджет Украины", – подчеркнул Валентин Наливайченко.

Лидер "Справедливости" подчеркнул, что отделение власти от бизнеса и бизнеса от власти является его жизненным приниципом и основной президентской програмной платформы.