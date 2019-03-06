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      Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины, – Наливайченко

      21 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / n-slovo.com.ua

      "Президент не имеет права заниматься бизнесом, занимая должность, которую ему доверили граждане. Доверили, не для обогащения, не для подкупа избирателей, а для самоотверженного труда на благо государства и общества".

      Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил сегодня в Харькове во время встречи с трудовыми коллективами города.

      "Президент не отказался от бизнеса, поэтому все миллиарды его слепого траста должны быть конфискованы в бюджет Украины", – подчеркнул Валентин Наливайченко.

      Лидер "Справедливости" подчеркнул, что отделение власти от бизнеса и бизнеса от власти является его жизненным приниципом и основной президентской програмной платформы.

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      Теги: Новости политики Бизнес Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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