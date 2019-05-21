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      Все о недвижимости: во Львове состоялся Форум Новостроек и Инвестиций

      Новая тема 27 Читати новину українською

      18-19 мая во Львове прошел 3-й Форум Новостроек и Инвестиций во время которого застройщики Львова и Украины смогли представить свои новые проекты, сделать уникальные предложения и поговорить о рынке недвижимости.

      Мероприятие организовывали агентство "Новобудови. Про" и генеральный партнер строительная компания РИЕЛ.

      Ежегодно организаторы собирают большинство застройщиков Львова в одном месте на эксклюзивных условиях так называемой "черной пятницы". Только в течение двух дней девелоперы демонстрировали свои проекты, а посетители получили возможность приобрести жилье со скидкой до 20%. Также потенциальные покупатели имели возможность прослушать выступления топовых экспертов рынка недвижимости Львова. Там, они узнали обо всех нюансах выбора жилого комплекса, заключении договора при покупке и все о проблемных районах города и застройщиках.

      Кроме представления выгодных предложений для покупателей застройщики посетили образовательные семинары, презентации новых объектов, тренинги и закрытые презентации для инвесторов. Также важными элементами Форума были многочисленные разговоры между застройщиками и представителями власти. В формате панельных дискуссий обсуждались самые актуальные вопросы о развитии города, развитии инфраструктуры Львова и потребностях горожан. В частности, о планах города по созданию новых жилых кварталов на территориях обветшалых промышленных зон и недействующих заводов и о перспективах развития отрасли с посетителями мероприятия говорил городской глава Андрей Садовый.

      "Форум Новостроек и Инвестиций это классная площадка для диалогов. Здесь мы можем увидеть и озвучить свои проблемы. И главное – сформировать единое мнение для диалогов с городским советом, с областной властью, с Министерством развития", – рассказывает Ростислав Мельник, президент строительной корпорации РИЕЛ .

      Одним из самых ожидаемых событий Форума стала презентация нового жилого комплекса "Містечко Підзамче" от генерального партнера компании РИЕЛ. Проект смог поразить многих посетителей мероприятия своим уникальным замыслом. Ростислав Мельник, президент строительной корпорации РИЕЛ рассказал, что на территории ЖК будут построены и зоныотдыха и ресторанные и гостиничные развлекательные центры, обеспеченные многоуровневыми паркингами. А основное преимущество ЖК "Містечко Підзамче" – канатная дорога, которая будет спускаться в комплекс с Высокого Замка.

      Во время презентации все участники смогли не только детально ознакомиться с новым объектом компании, но и получить эксклюзивные права на покупку жилья. Также в рамках Форума были разыграны ценные призы и скидки от застройщиков Львова.

      Форум Новостроек и Инвестиций уже 3 год подряд позволяет жителям города Львов лучше узнать новые жилые комплексы, новых застройщиков и их преимущества. В свою очередь мероприятие всегда остается полезным и для самих девелоперов, как способ узнать об инновациях в строительстве и обменяться опытом.

      blog_ava
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      Теги: Ростислав Мельник РИЕЛ Новости Львова Новости недвижимости
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