Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
По статистке, 50% людей, которые употребляют алкоголь, периодически испытывают на себе похмелье – состояние алкогольного отравления, которое нарушает функционирование всего организма. Часто люди в этом состоянии нуждаются в неотложной помощи и поддержке.
Здоровье 24 обратилось к доценту кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Сергея Акентьева, нарколога Олега Страшока и психолога Виктории Скуратовой, чтобы выяснить, что такое похмелье, почему оно возникает, как его лечить и что делать, чтобы не возникало такого состояния.
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Прежде чем говорить о последствиях алкогольного отравления, стоит напомнить, что в организме человека существует специальная система детоксикации, которая очищает организм от токсинов. Эта система представлена кооперативной деятельностью системы иммунитета, печени и экскреторных органов: почек, желудочно-кишечного тракта, легких и кожи. Последние выводят из организма токсические вещества. Система детоксикации запускает процессы биотрансформации (преобразования) токсинов, результатом которых является образование менее токсичных веществ, которые легко выводятся из организма.
Похмелье – очень опасное состояние, которое нужно лечить // фото: Vincarta
Однако, к сожалению, существует еще один путь превращения чужеродных веществ – так называемый "летальный синтез". В результате расщепления таких веществ, как метиловый, этиловый спирты, этиленгликоль, фосфорорганические соединения, образуются более токсичные метаболиты, что, собственно, и предопределяет, отравления. Например, при отравлении этиловым спиртом, в результате его биотрансформации образуется ацетальдегид, который в 10 раз токсичнее чем сам спирт.
Симптомы похмелья
Состоянием похмелья принято считать ряд субъективно неприятных ощущений или симптомов, которые возникают через несколько часов или на следующий день после употребления алкоголя.
Сухость во рту, изжога, жажда;
Сердцебиение, нарушение ритма сердца;
Усиленное выделение мочи, нарушение стула;
Резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность;
Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;
Депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.
Причины возникновения похмелья
Такое положение, как правило, возникает в случае употребления алкоголя в дозах, значительно превышающих индивидуальные возможности человека окислить весь алкоголь. Это провоцирует накопление токсичного ацетальдегида.
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При его взаимодействии с дофамином и норадреналином образуются тетрагидроизохолины, а с триптофаном – карбонилы. Эти вещества имеют галлюциногенную и психотропную активность. Ацетальдегид в больших дозах вызывает потерю сознания, чувствительности и двигательной активности. Таким образом, похмелье есть не что иное, как отравление уксусным альдегидом.
Вид употребленного напитка (коньяк, бренди, виски, джин, текила, самогон и т.п.) не влияет на тяжесть состояния похмелья. Здесь имеет значение превышения индивидуальной пороговой дозы. Считается, что критическая доза риска возникновения похмелья у здоровых людей составляет 1 грамм этилового спирта на 1 килограмм массы тела.
Так, для взрослого мужчины, вес которого составляет 80 килограммов, указанная доза риска составляет 80 миллилитров чистого этилового спирта или 200 миллилитров водки.
Как пить, чтобы не было похмелья
Можно ли избежать такого состояния? Можно. Идеально – не употреблять алкоголь и предотвратить отравление, а также те неприятные ощущения, связанных с похмельем. Когда вы употребляете алкоголь, то необходимо помнить о критической дозе возникновения похмелья и индивидуальной мере, которую желательно разделить на вечеринке.
Если не превышать индивидуальную дозу алкоголя – похмелья можно избежать // фото: talkspace
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Также важно соблюдать следующие правила:
- Позволять себе с каждым тостом принять один глоток спиртного.
- Избегать употребления алкоголя на пустой желудок.
- Не смешивать разные напитки (шампанское и виски, водку, вино и пиво).
- Обязательный перекус до и после алкоголя.
- Запивать апельсиновым или вишневым соком, негазированной минеральной водой.
- Не забывать прерывать трапезу для пребывания на свежем воздухе, для активного движения и общения.
Крепкий алкоголь реже вызывает похмелья. Его чаще вызывают сладкие напитки, коктейли и другие. Сивушные масла, содержащиеся в самогоне, темном пиве, текиле, виски, также усиливают похмелье. Никогда не стоит смешивать разные напитки и запивать алкоголь газировкой.
Как избавиться от похмелья
В случае возникновения симптомов похмелья, болевые ощущения во время похмелья может ослабить ацетилсалициловая кислота: "Упсарин Упса", "Аспирин-С". Но в больших количествах их употреблять нельзя, так как может возникнуть язвенное кровотечение. Кроме того, передозировка способствует развитию головокружения, тошноты, боли в желудке, а также снижение остроты зрения и слуха.
Не будет лишним употребление обычного активированного угля (5-7 таблеток) или других абсорбентов ("Энтеросгель", "Атоксил"). Улучшить эмоциональное состояние и работу мозга помогут препараты "Глицин" или "Фосфоглив".
Похмелье нельзя побороть алкоголем // фото: news.tj
В случае возникновения тошноты и позыва к рвоте, лучше не сдерживать себя и опорожнить желудок. Категорически запрещается бороться с похмельем с помощью алкоголя. Это только ухудшит состояние.
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Оптимальным является ограничение активности, желательно в состоянии сна. При наличии похмельной жажды вместо обычной воды предпочтение отдается использованию капустного или огуречного рассола, которые считают оптимально сбалансированными растворами солей калия и натрия. Это способствует протеканию окислительно-восстановительных реакций в печени.
Традиционные крепкий кофе и чай могут ухудшить состояние похмелья, вызвав осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (синдром "праздничного сердца"). Поэтому употреблять стимулирующие напитки категорически запрещено.
Подчеркиваем, что летальная доза алкоголя составляет от 4 до 12 граммов на килограмм (в среднем 300 мл 96% этилового спирта при отсутствии толерантности к нему). Алкогольная кома развивается при концентрации этилового спирта в крови около 3 промилле, а смертельной концентрацией является 5-6 промилле.
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