Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко 9 октября может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию. О ситуации в Киеве и особенности выборов в столицы – в материале 24 канала.

Когда могут состояться выборы мэра столицы и Киевсовета?

4 сентября правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. 3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон "О столице Украины – город-герой Киев". Этим законом предусматривается, в частности, разделение должностей мэра Киева и председателя КГГА, восстановление райсоветов и создание Киевского магистрата.

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Изменения законодательства, особенно в части перераспределения полномочий органов местного самоуправления, дают основания для объявления досрочных выборов. Фракция "Слуга народа" сначала озвучивала дату – 8 декабря 2019 года. Сейчас, как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года. Учитывая то, что закон о столице принят только в первом чтении.



Выборы в Киеве пройдут одновременно со всеми в Украине в 2020 году / Фото 24 канала

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По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, борьба за Киев началась сразу после парламентской кампании. Когда команда президента Зеленского поняла, что имеет очень высокие рейтинги, а потому ей выгодно проводить выборы в Киеве как можно быстрее.

Рейтинг "Слуги народа" достаточно высок. Но у них нет внутрипартийного консенсуса. Там не определились с единым кандидатом в мэры Киева. Поэтому дата выборов может быть перенесена и согласована с общенациональными местными выборами по всей стране. И проведена также вместе с выборами в ОРДЛО,

– отмечает Николай Давидюк.

Чем будут отличаться выборы в Киеве?

По мнению политического эксперта Валентина Гладких, кампания в Киеве будет интересной, но при этом бессодержательной. На шансы кандидатов существенно будет влиять принадлежность к политическим силам.

Принадлежность кандидата к какой-либо партии, в частности "Слуга народа", будет иметь большое значение на выборах мэра Киева. Но сложно говорить, какой будет ситуация на момент выборов. Как изменится отношение киевлян к партии власти. В столице большой протестный потенциал,

– замечает Валентин Гладких.



Список кандидатов в мэры будет долгим / Фото Getty

Политолог отмечает, что есть вероятность, что те политики, которые не попали в новый парламент, будут баллотироваться в мэры Киева. Это создаст большое конкурентное поле. Проблема в том, что сложно с регионального уровня перейти на общенациональный, так и наоборот. Гладких подчеркивает: все политические силы – и парламентские и внепарламентские – будут выдвигать своих кандидатов в мэры Киева. При этом важный фактор – сохранение тренда на новые лица. Поэтому партии могут выдвинуть неизвестных киевлянам кандидатов.

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Чьи фамилии будут в избирательном списке?

До выборов далеко, поэтому будущие кандидаты еще не определились или ведут скрытую борьбу. Список может быть длинным. По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, как только объявят выборы в Киеве, мы увидим много интересных людей... Роман Безсмертный, Олег Ляшко, Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Александр Турчинов...

По сообщению СМИ, на выборах мэра Киева могут баллотироваться шоумены Сергей Притула, Евгений Кошевой и Андрей Пальчевский.

Николай Давидюк отмечает: соцопрос, который проводила группа "Рейтинг", свидетельствует, что трое возможных кандидатов имеют больше всего шансов: Виталий Кличко, Александр Ткаченко и Сергей Притула. Но пока неизвестно, будет ли баллотироваться Ткаченко.

Александр Ткаченко ближе к олигарху Коломойскому, чем к президенту Зеленскому. Комбинация может измениться, если от "Слуги народа" будет баллотироваться кто-то другой, возможно, внепартийный и ближе к президенту Украины,

– считает Николай Давидюк.



У Зеленского еще не определились с кандидатом в мэры Киева? / Фото Офиса президента

По словам Валентина Гладких, пока никто конкретно не заявлял об участии в выборах мэра Киева, и явного фаворита пока нет. Поэтому шансы будут примерно равными.

Кличко нельзя сбрасывать со счетов. Дело не в том, плохо или хорошо он работал. У него нет ярко выраженных конкурентов. Он как действующий мэр имеет инструментарий сделать сейчас, чтобы показать свою эффективность. Начинается зима, отопительный сезон, дороги... Классические вопросы во время выборов мэра,

– рассказывает Гладких.

Эксперт отмечает: если Ткаченко станет главой КГГА, то также будет нести ответственность за решение коммунальных вопросов в Киеве. И, скорее всего, это будет ему в минус, поскольку эти вопросы не просто решить так, как того хотели бы киевляне.

По мнению Давидюка, Кличко в подвешенном состоянии старается реагировать на любые новости. Но расширить свой рейтинг не может, поэтому делает все возможное, чтобы он не снизился. Политолог отмечает: зима может обвалить рейтинги Кличко. В то же время на рейтинги властного кандидата могут повлиять различные факторы: неудачный Госбюджет, олигархи или международная ситуация.

Важно, чтобы будущий мэр Киева был хорошо осведомлен в проблемах столицы, а также имел опыт работы в местных органах самоуправления. Мэрство Виталия Кличко показало, что без знаний специфики проблем, особенно в столице Украины, решить их нереально.