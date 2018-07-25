Здоровье зубов: уход, рекомендации и мифы

25 июля в Украине отмечают День зубного техника. "Здоровье 24" предлагает вам Топ-5 самых интересных материалов о здоровье зубов от ученых и стоматологов.

1. Как правильно чистить зубы: советы экспертов

Стоматологи советуют чистить зубы или перед завтраком, или через полчаса после.

2. Ученые развенчали 5 мифов о здоровье зубов

Вокруг здоровья зубов ходит много мифов, среди них – лечить зубы во время беременности, причины запаха изо рта и негативное влияние брекетов на эмаль. Но на самом ли деле так?

3. Почему от фруктовых чаев лучше отказаться: ответ ученых

Медики обнаружили вред фруктовых напитков – кислые напитки серьезно повреждают эмаль и отрицательно влияют на состояние зубов.

4. 5 советов, как снизить чувствительность зубов

Повышенная чувствительность зубов может повлечь много неприятностей. Поэтому нужен особый уход за ними.

5. Стоматологи рассказали, как избежать проблем с зубами мудрости

Во время прорезывания зубов мудрости могут возникнуть проблемы со здоровьем. Стоматологи посоветовали, что нужно делать с зубной болью.