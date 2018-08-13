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"Все обещания нарушены": сын Стуса отказался сотрудничать с авторами фильма об отце

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Сын Василия Стуса отказался сотрудничать с авторами фильма о поэте
Сын Василия Стуса отказался сотрудничать с авторами фильма о поэте / Фото из открытых источников

Сын украинского поэта-диссидента Василия Стуса – Дмитрий – отказывается сотрудничать с авторами фильма об отце. По словам сына выдающегося украинца, все потому, что создатели ленты нарушили все договоренности с ним по фильму.

Об этом Дмитрий Стус рассказал в комментарии "Громадському".

По его словам, около года назад авторы фильма обратились к нему для консультаций.

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"Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом всё. Я считаю сценарий неприемлемым – ни по этическим соображениям, ни по эстетическим", – рассказал сын поэта.

Он отметил, что ни к режиссерам, ни к фильму его собственное отношение не изменится при любых условиях, в том числе, при условии возвращения в фильм сцен с одиозным украинским политиком Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса.

Люди от моего имени распространили кучу заявлений ... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но, насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я не имею ничего общего,
– рассказал Дмитрий Стус.

Он также предположил, что создатели фильма могут обратиться к нему с просьбой предоставить авторские права на ленту, "чтобы фильм не был пиратским", однако сын поэта заверил, что "и тогда не будет говорить с ними".

Напомним, накануне стало известно, что из фильма об украинском писателе-диссиденте Василии Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Последний был защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый отказался от защиты Медведчука. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять ленту, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Однако впоследствии съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время будет доснята сцена суда с участием Виктора Медведчука, которая ранее была удалена.

Теги: Новости Украины Скандал Новости культуры Виктор Медведчук Литература Кино
Источник: 24 Канал
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