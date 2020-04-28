Все парламентские фракции собираются в своих ресторанах, – политолог о скандале с Тищенко

Журналисты Bihus.info опубликовали расследование, из которого стало известно, что, несмотря на карантин, ресторан Николая Тищенко "Велюр" работает и принимает VIP-клиентов. Сам нардеп сказал, что это некий штаб, где они работают над "улучшением Киева".

Несмотря на то, что "слуга народа" должен понести ответственность за нарушение карантина, не стоит забывать, что в Киеве есть еще десятки подпольных ресторанов, где собираются представители и других партий. Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его мнению, ответственность за нарушение должна быть для всех.

"В Киеве работают подпольно десятки ресторанов, десятки – если не сотни – парикмахерских, барбершопов. У нас как в годы "сухого закона". Запрет есть, но подпольно, говорят, даже казино работают. Это не единственный Тищенко, думаю, нарушает закон", – отметил политолог.

Я открою вам небольшую тайну, собираются в своих ресторанах и "ОПЗЖ", и "ЕС", и "Голос", и "Батькивщина". Все парламентские фракции, думаю, собираются – но в своих ресторанах, которые близки к конкретным членам партии. Поэтому, я думаю, если делать сюжет, то надо по всем партиям пройтись,

– подчеркнул Фесенко.

Также он добавил, что позиция нардепа из "Слуги народа" Гео Лероса по Тищенко – это не позиция всей партии. "Хотя, по моему мнению, фракция должна отреагировать достаточно критически", – подчеркнул политолог.

Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что Николай Тищенко должен сложить мандат. По его словам, Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он является кумом Андрея Ермака.

Что известно о скандале с рестораном Тищенко

Журналисты Bihus.info опубликовало расследование, где показали, как несмотря на карантин в ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко приходят VIP-гости.

Среди посетителей зафиксировали народного депутата Антона Яценко, депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова – последний встречался в ресторане с Виталием Киселем из компании "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. Также в заведение приезжал помощник депутата от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев (его видели в течение трех дней), который, в частности, еще главой федерации шахмат Киева.

Сам Тищенко отметил, что "Велюр" работает как своеобразный штаб и там он проводит отдельные личные встречи.

Впоследствии нардеп изменил свою позицию по карантину и выступил за открытие рынков, небольших кафе, кондитерских и ресторанов. Он отметил, что правила должны быть одни для всех, одновременно необходим и контроль власти. На этом фоне он в инстаграме обратился к премьеру Денису Шмыгалю.

Смотрите видео расследования "Наши деньги" от Bihus.info о ресторане Тищенко:​