Все под контролем: аппарат для определения химиопрепаратов в крови онкобольных детей во Львове

Несмотря на то, что мировая медицина развивается с бешеной скоростью, для Украины каждый шаг имеет значение. Особенно в направлении детской онкологии.

Ведь о нуждах маленьких больных заботятся благотворительные фонды "Таблеточки", "Крылья надежды" и компания "Киевстар", которые обеспечили самых маленьких пациентов Западной Украины необходимым оборудованием.

В стране ежегодно регистрируется более 1000 онкобольных детей, за каждым из них стоит своя история. Это не только денежные затраты, это еще и, в первую очередь, ресурсы сил, знаний и эмоций, которые родители и специалисты вкладывают в лечение. Быстрое выздоровление было бы гарантировано, если бы к этому списку добавить современное оборудование, которого в нашей стране не хватает. Так, например, специальный аппарат для определения уровня химиопрепаратов в крови - гемоанализатор - до этого момента был только в столичной больнице "Охматдет". Однако благотворительные фонды "Таблеточки" и "Крылья надежды" при поддержке компании "Киевстар" приобрели иммунохимическое оборудования для Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Его стоимость составляет более 3 миллионов гривен. Казалось бы, дорого. Но ... детская жизнь намного дороже.

Кроме того, гемоанализатор сможет помогать малышам из региона здесь, во Львове. "Так что в "Охматдет" приезжают онкобольные со всей страны, больница переполнена очередями. Поэтому мы решили сделать все, чтобы больше детей получили своевременное лечение", – объясняет цель инициативы Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда "Таблеточки". К тому же, еще в прошлом году, при отсутствии этого аппарата, специалисты успевали провести обследование всего 25 детей в день. Новое оборудование будет работать круглосуточно, повышая эффективность лечения и количество пациентов, которые его получат. "Даже лучший врач-хирург не может работать максимально хорошо, если не будет скальпеля. Гемоанализатор – это своеобразный скальпель в руках онкологов, с которым результат будет лучшим", – замечает Наталья Липская, директор благотворительного фонда "Крылья надежды".

Сбор средств для нового оборудования в детский медицинский центр показал, насколько украинцы готовы протянуть руку помощи. А точнее, взять больных детей на руки и вместе с ними идти дорогой выздоровления. Никто не говорил, что будет легко, но благотворительный фонд "Крылья надежды" при поддержке благотворительного фонда "Таблеточки" за год собрали часть необходимой суммы. А компания "Киевстар", для которой социальная ответственность – один из приоритетов работы, выделила 1 миллион гривен в рамках собственной благотворительной инициативы Sharity, тем самым ускорив счастливый финал. Теперь осталось только закупить годовой запас реагентов для гемоанализатора стоимостью 460 000 грн.

Поэтому "Таблеточки", "Крылья надежды" и Киевстар предлагают всем желающим приобщиться к флешмобу "Марш разбойников" в социальных сетях. Для участия необходимо описать озорную историю из своего детства и поставить #маршрозбишак и #sharityua, а затем перевести средства на реагенты для бесперебойной работы аппарата. "Мы объединим лидеров мнений, представителей бизнеса, неравнодушных граждан. Ведь 20, 50, 100 грн ... Они могут изменить чью-то жизнь", – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям компании "Киевстар".

Дела, которые вдохновляют и мотивируют, люди, которые помогают онкобольным детям, благотворительные организации и их партнеры заставляют поверить, что всегда есть решение и везде есть выход. А рак, как сказал главный врач детского медицинского центра Андрей Синюта, это больше не приговор. Потому что есть те, кто делают медицину будущего с каждым днем ​​ближе.

Пожертвовать средства на реагенты для гемоанализатора, что в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре, можно по ссылке.