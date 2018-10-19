Все пограничники в респираторах: очевидцы рассказали о новой волне экобедствия в Армянске

Украинские и российские пограничники, которые несут службу возле админграницы с оккупированным Крымом, уже более суток работают в респираторах. Ситуация с экологическим бедствием на полуострове набирает обороты.

Ранее 24 канал сообщал о том, что ситуация с химвыбросами в оккупированном Армянске снова обострилась. Металлические предметы так же, как и в конце августа, покрылись липкой ржавчиной, растительность "сгорает", а в городе стоит стойкий кислотный смрад.

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Российские и украинские пограничники – все в респираторах. Сказали, что в таком состоянии все почти сутки. Утром запах был ужасным, даже глаза слезились,

– пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Популярный блогер со ссылкой на очевидцев отмечает, что возле КПП земля полностью пожелтела от вредного воздействия выбросов с завода "Титан" в Армянске.

Все, кто подъезжали к КПП, чтобы выехать на материк, закрывали лица чем только могли, чтобы не вдыхать эту гадость. Земля пожелтела совсем,

– говорится в заметке.

"Рос.пограничники и украинские-все в респираторах.Сказали,что так длиться уже почти сутки.Рано утром запах был ужасный, даже глаза слезились.Все, кто подъезжали к КПП,чтобы выехать на материк,закрывали лицо,чем могли чтобы не вдыхать эту гадость. Земля пожелтела совсем"-очевидцы pic.twitter.com/1R10y1ihkn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Армянск

свежее зеленое кислотное

А это просто железяки....

А что в организме людей? pic.twitter.com/sBEbme3UJl — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Напомним, с 9 октября жители Армянска в оккупированном Крыму снова жалуются на постоянный устойчивый кислотный запах в воздухе. Город накрыло волной химикатов, но оккупационная власть игнорирует проблему.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?

Большой химзавод расположен в Армянске. Раньше назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

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