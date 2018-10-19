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      Все пограничники в респираторах: очевидцы рассказали о новой волне экобедствия в Армянске

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      Химвыброс в Армянске: украинские и российские пограничники вынуждены работать в респираторах
      Химвыброс в Армянске: украинские и российские пограничники вынуждены работать в респираторах / Фото из соцсетей

      Украинские и российские пограничники, которые несут службу возле админграницы с оккупированным Крымом, уже более суток работают в респираторах. Ситуация с экологическим бедствием на полуострове набирает обороты.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что ситуация с химвыбросами в оккупированном Армянске снова обострилась. Металлические предметы так же, как и в конце августа, покрылись липкой ржавчиной, растительность "сгорает", а в городе стоит стойкий кислотный смрад.

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      Российские и украинские пограничники – все в респираторах. Сказали, что в таком состоянии все почти сутки. Утром запах был ужасным, даже глаза слезились,
      – пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.

      Популярный блогер со ссылкой на очевидцев отмечает, что возле КПП земля полностью пожелтела от вредного воздействия выбросов с завода "Титан" в Армянске.

      Все, кто подъезжали к КПП, чтобы выехать на материк, закрывали лица чем только могли, чтобы не вдыхать эту гадость. Земля пожелтела совсем,
      – говорится в заметке.

      Напомним, с 9 октября жители Армянска в оккупированном Крыму снова жалуются на постоянный устойчивый кислотный запах в воздухе. Город накрыло волной химикатов, но оккупационная власть игнорирует проблему.

      Что такое ООО "Титановые инвестиции"?
      Большой химзавод расположен в Армянске. Раньше назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Экология Химвыброс в Армянске Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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