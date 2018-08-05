Все показывали пальцами на товарища Путина, – генерал разведки вспомнил службу с президентом РФ

Бывшие коллеги по службе вспоминают действующего президента России Владимира Путина как мелочную и недисциплинированную личность. Также уже тогда нынешний хозяин Кремля проявлял предвзятое отношение к выходцам из Украины.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

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По его словам, Путин для него является личным врагом.

Как подчеркнул бывший разведчик, их практически одновременно приняли на работу в КГБ, а потом они вместе работали в разведке.

В то же время Богдан заметил, сотрудники, которым пришлось столкнуться по работе непосредственно с будущим президентом РФ, вспоминают о его мелочном характере и плохом отношении к украинцам.

"Еще тогда они обращали внимание на его мелочность, на то, что он занимался нашептыванием, "закладывал", когда ребята позволяли себе какие-то небольшие вольности, высказывания, проявляли недисциплинированность. Об этих вещах сразу узнавали соответствующие руководители, и все показывали пальцами на товарища Путина. Отмечали еще один момент: в определенной степени предвзятое отношение к выходцам из Украины, так что все это наблюдалось уже тогда", – констатировал генерал.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы принять участие в музыкальном фестивале "Опера в Херсонесе".