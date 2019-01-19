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      Все пользователи "Укртелекома" остались без интернета

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      Все пользователи "Укртелекома" остались без интернета
      Все пользователи "Укртелекома" остались без интернета / Фото из открытых источников

      Клиенты компании "Укртелеком" по всей стране остались без доступа к интернету из-за "аномального трафика на серверах".

      Об этом сообщает "Укртелеком" у себя на Facebook-странице.

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      Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты работают над устранением проблем.

      Мы надеемся полностью решить проблему за несколько часов. Нам очень жаль из-за возникшей ситуации. Надеемся на понимание,
      — говорится в сообщении от 18:55 19 января.

      Однако в комментариях к этому посту на Facebook пользователи из разных уголков Украины жалуются на то, что доступа к интернету до сих пор нет.

      Напомним, что Фонду госимущества не удалось вернуть "Укртелеком" в государственную собственность – Хозяйственный суд Киева оставил компанию в собственности бизнесмена Рината Ахметова.

      Теги: Новости Украины Интернет Укртелеком
      Источник: 24 канал
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