Все пользователи "Укртелекома" остались без интернета

Клиенты компании "Укртелеком" по всей стране остались без доступа к интернету из-за "аномального трафика на серверах".

Об этом сообщает "Укртелеком" у себя на Facebook-странице.

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Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты работают над устранением проблем.

Мы надеемся полностью решить проблему за несколько часов. Нам очень жаль из-за возникшей ситуации. Надеемся на понимание,

— говорится в сообщении от 18:55 19 января.

Однако в комментариях к этому посту на Facebook пользователи из разных уголков Украины жалуются на то, что доступа к интернету до сих пор нет.

Напомним, что Фонду госимущества не удалось вернуть "Укртелеком" в государственную собственность – Хозяйственный суд Киева оставил компанию в собственности бизнесмена Рината Ахметова.