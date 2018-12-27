"Все попадете в ад": УПЦ МП запугивает верующих из-за перехода в Православную Церковь Украины

Представители бывшей УПЦ Московского патриархата после создания Православной церкви Украины массово запугивали верующих адом и различными угрозами, чтобы те не переходили в Объединенную церковь.

Об этом сказал архиепископ Евстратий (Зоря) в эфире "5 канала".

Читайте также: "Все село в слезах": священник УПЦ МП грозит верующим за переход в ПЦУ

По его словам, после создания Единой православной церкви в Украине права всех граждан, в том числе и тех, кто хочет остаться в русской церкви, защищены законом. Кроме того, тех, кто все же хочет перейти в ПЦУ, никто не имеет права принуждать остаться.

Никто не имеет права их запугивать, никто не имеет права приезжать к ним, как это было во многих деревнях: на Ровненщине, на Тернопольщине. Когда завозили из монастырей каких-то посторонних людей и начинали массированно запугивать перед российскими телекамерами. "Вы в ад попадете, это все раскол, это все страшное, ложное и так далее, поэтому возвращайтесь обратно в единую спасательную каноническую церковь,

– рассказал Зоря.

Также, он отметил, что СБУ должна реагировать на факты целенаправленного давления на приходы, что решили перейти в Объединенную церковь.

"То есть, если это давление не просто возникло спонтанно, а имеет целенаправленный координирующий центр за пределами Украины, то это уже точно вопрос для СБУ, а если происходит какая-то криминальная активность или нарушение прав граждан, бесспорно, что это вопрос также и к полиции", – добавил архиепископ.

Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.