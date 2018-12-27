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      "Все попадете в ад": УПЦ МП запугивает верующих из-за перехода в Православную Церковь Украины

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      УПЦ МП запугивает верующих из-за перехода в Православную Церковь Украины
      УПЦ МП запугивает верующих из-за перехода в Православную Церковь Украины / Фото из открытых источников

      Представители бывшей УПЦ Московского патриархата после создания Православной церкви Украины массово запугивали верующих адом и различными угрозами, чтобы те не переходили в Объединенную церковь.

      Об этом сказал архиепископ Евстратий (Зоря) в эфире "5 канала".

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      По его словам, после создания Единой православной церкви в Украине права всех граждан, в том числе и тех, кто хочет остаться в русской церкви, защищены законом. Кроме того, тех, кто все же хочет перейти в ПЦУ, никто не имеет права принуждать остаться.

      Никто не имеет права их запугивать, никто не имеет права приезжать к ним, как это было во многих деревнях: на Ровненщине, на Тернопольщине. Когда завозили из монастырей каких-то посторонних людей и начинали массированно запугивать перед российскими телекамерами. "Вы в ад попадете, это все раскол, это все страшное, ложное и так далее, поэтому возвращайтесь обратно в единую спасательную каноническую церковь,
      – рассказал Зоря.

      Также, он отметил, что СБУ должна реагировать на факты целенаправленного давления на приходы, что решили перейти в Объединенную церковь.

      "То есть, если это давление не просто возникло спонтанно, а имеет целенаправленный координирующий центр за пределами Украины, то это уже точно вопрос для СБУ, а если происходит какая-то криминальная активность или нарушение прав граждан, бесспорно, что это вопрос также и к полиции", – добавил архиепископ.

      Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

      Теги: Православная церковь Украины Религия Новости Украины Новости политики СБУ УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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