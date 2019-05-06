Все пошло не по сценарию, – Климкин о планах Кремля и российских паспортах на Донбассе

Россия понимает, что поднимать ставки – пока единственное, что она может. Пусть там Россия пытается соблазнить жителей оккупированных территорий своими паспортами, но их никто не признает.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин категорически против признания двойного гражданства с Россией до момента деоккупации ею Донбасса и Крыма, об этом он заявил во время Киевского еврейского форума.

Читайте также: Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России

"Пока вы видите, что весь план РФ пошел не по ее сценарию. Она понимает, что поднимать ставки – это пока единственное, что она может", – сказал он.

Климкин добавил, что Россия сознательно пытается избегать плодотворных дискуссий об освобождении незаконно заключенных и военнопленных, потому что ожидает "передачи власти". Кроме того, он еще раз призвал жителей оккупированных территорий не получать российские паспорта.

Я уверен, что ни эти паспорта, ни какие-либо сделки, совершенные на их основе, не будут никем признаваться. И вообще быть ли гражданином третьего, пятого или какого сорта и что делать с этими паспортами – каждый может определить для себя,

– добавил министр.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.

Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина заявил, что Россия зря тратит время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. Он отметил, что не стоит говорить с Украиной языком угроз.

В то же время действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.