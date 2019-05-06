19:24
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ

      Все пошло не по сценарию, – Климкин о планах Кремля и российских паспортах на Донбассе

      397 Читати новину українською
      Никто не признает российские паспорта на Донбассе, – Климкин
      Никто не признает российские паспорта на Донбассе, – Климкин / 24 канал

      Россия понимает, что поднимать ставки – пока единственное, что она может. Пусть там Россия пытается соблазнить жителей оккупированных территорий своими паспортами, но их никто не признает.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин категорически против признания двойного гражданства с Россией до момента деоккупации ею Донбасса и Крыма, об этом он заявил во время Киевского еврейского форума.

      Читайте также: Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России

      "Пока вы видите, что весь план РФ пошел не по ее сценарию. Она понимает, что поднимать ставки – это пока единственное, что она может", – сказал он.

      Климкин добавил, что Россия сознательно пытается избегать плодотворных дискуссий об освобождении незаконно заключенных и военнопленных, потому что ожидает "передачи власти". Кроме того, он еще раз призвал жителей оккупированных территорий не получать российские паспорта.

      Я уверен, что ни эти паспорта, ни какие-либо сделки, совершенные на их основе, не будут никем признаваться. И вообще быть ли гражданином третьего, пятого или какого сорта и что делать с этими паспортами – каждый может определить для себя,
      – добавил министр.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина заявил, что Россия зря тратит время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. Он отметил, что не стоит говорить с Украиной языком угроз.

      В то же время действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

      Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

      РОССИЯ ВЫДАЕТ НА ДОНБАССЕ СВОИ ПАСПОРТА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ​
      blog_ava
      Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы (обновлено)
      сегодня
      22967
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Российские паспорта на Донбассе Павел Климкин МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      сегодня , 19:01 Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      Борис Немировський 45
      Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      сегодня , 18:01 Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      Інна Жолобович 396
      Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      сегодня , 16:27 Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      1538
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сегодня , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 240
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сегодня , 14:30 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 757
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Прогноз погоде 11 июля: ожидается жара, однако на всей территории пройдут дожди с грозами
       11 июля 2018 , 09:27
      Запрет на участие российских наблюдателей в выборах в Украине: появилась реакция Кремля
       10 января , 23:21
      Обнародованы правки в законопроект, которые легализуют "евробляхи"
       18 сентября 2018 , 17:53
      ПСЖ потерпел сенсационное поражение в чемпионате – впервые в сезоне
       3 февраля , 23:59
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук