Все правоохранительные органы знали о коррупции в оборонке: последний выпуск расследования

Журналисты Bihus.info выяснили, что большинство правоохранительных органов Украины знали о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" и даже могли получать за торможение дел деньги.

Коротко о коррупционных махинациях в "Укроборонпроме"

• Начало войны. Группа парней вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

Первая часть расследования – Отмывали огромные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпроме"

• В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



Младший и старший Гладковские



Витлай Жуков

• Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший убеждает, что ничего об этом не знал.

• К хищению был причастен и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.



Павел Букин

Важно: после выхода в эфир первой части расследования Bihus.info Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского

с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Почему правоохранительным органам надо извиняться

Все правоохранительные органы годами знали про этот схематоз. Первые расследования журналистов были еще в 2017 году. Но до сих пор у правоохранителей ничего не изменилось. И только сейчас, после резонансных выпусков Bihus.info ГПУ начала что-то делать.

В момент выхода расследования, мы стояли на финишной прямой,

– заявил генпрокуро Юрий Луценко.

Однако он лишь выбрал удобную позицию. Мол, прокуратура, налоговая и НАБУ на протяжении трех лет расследуют разворовывание. И вот когда уже конец их работе, появляются журналисты и все портят.

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Слова генпрокурора о возмещении всех убытков – радуга только в его воображении. Вернемся на несколько лет назад. Это нам даст понять, почему правоохранителям надо сейчас извиняться.

Если покопаться в судебном реестре, станет очевидно, что за годы функционирования схемы Гладковского, Жукова, Рогозы в этой стране не осталось органа, который бы еще не брался за схемы "мальчиков".

Налоговая, Нацпол, СБУ, Генпрокуратура, НАБУ. Все они либо начинали, либо спускали расследование на тормоза. А если по судреестру покопаться в переписке участников схемы, то станет очевидным и другое. Эти расследования скисали не бесплатно. Проблема нашей правоохранительной системы вовсе не в слепоте. Она в аппетитах.

Переписки Жукова и Рогозы

Налоговая первой начала разматывать коррупционные схемы

ГФС, то есть налоговая, первой начала разматывать цепочки. Налоговики накрывали конвертационные центры, через которые "мальчики" обналичивали деньги оборонных заводов. Затем под подозрение попала и "Оптима" – центральная фирма схематоза.



ГФС и схемы в оборонке

Оптима должна была крупно залететь за уклонение от налогов. Это сегодня подтверждает и сам Генпрокурор.

Получили средства. Уплатили ли они налоги? Утверждаю: нет, не оплатили. Использовали фиктивные предприятия для перевода денег в наличные и разделили между собой,

– отметил Юрий Луценко.

Прекрасно, Луценко это выяснил только сейчас. Ведь годами "мальчики" элементарно договаривались с налоговой. Закрыть дело на уровне фискалов было легче. Об этом пишет Андрей Рогоза. Тот участник группы, который в основном и занимался сотрудничеством с органами.



Январь 2017: Рогоза жалуется другу из СБУ, что не успевает занести взятку

К сожалению, нет никаких шансов понять, за что именно заносил деньги Рогоза, ведь он фигурирует в большом количестве "мутных" дел. Различить, о каком деле идет речь – просто нереально. Зато интересно читать, как Рогоза в 2016 году договаривался с СБУ-шником Москаленко о передаче денег.