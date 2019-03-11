Все правоохранительные органы знали о коррупции в оборонке: последний выпуск расследования
Журналисты Bihus.info выяснили, что большинство правоохранительных органов Украины знали о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" и даже могли получать за торможение дел деньги.
Коротко о коррупционных махинациях в "Укроборонпроме"
• Начало войны. Группа парней вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.
Первая часть расследования – Отмывали огромные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпроме"
• В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".
Младший и старший Гладковские
Витлай Жуков
• Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший убеждает, что ничего об этом не знал.
• К хищению был причастен и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.
Павел Букин
Важно: после выхода в эфир первой части расследования Bihus.info Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского
с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".
Почему правоохранительным органам надо извиняться
Все правоохранительные органы годами знали про этот схематоз. Первые расследования журналистов были еще в 2017 году. Но до сих пор у правоохранителей ничего не изменилось. И только сейчас, после резонансных выпусков Bihus.info ГПУ начала что-то делать.
В момент выхода расследования, мы стояли на финишной прямой,
– заявил генпрокуро Юрий Луценко.
Однако он лишь выбрал удобную позицию. Мол, прокуратура, налоговая и НАБУ на протяжении трех лет расследуют разворовывание. И вот когда уже конец их работе, появляются журналисты и все портят.
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Слова генпрокурора о возмещении всех убытков – радуга только в его воображении. Вернемся на несколько лет назад. Это нам даст понять, почему правоохранителям надо сейчас извиняться.
Если покопаться в судебном реестре, станет очевидно, что за годы функционирования схемы Гладковского, Жукова, Рогозы в этой стране не осталось органа, который бы еще не брался за схемы "мальчиков".
Налоговая, Нацпол, СБУ, Генпрокуратура, НАБУ. Все они либо начинали, либо спускали расследование на тормоза. А если по судреестру покопаться в переписке участников схемы, то станет очевидным и другое. Эти расследования скисали не бесплатно. Проблема нашей правоохранительной системы вовсе не в слепоте. Она в аппетитах.
Переписки Жукова и Рогозы
Налоговая первой начала разматывать коррупционные схемы
ГФС, то есть налоговая, первой начала разматывать цепочки. Налоговики накрывали конвертационные центры, через которые "мальчики" обналичивали деньги оборонных заводов. Затем под подозрение попала и "Оптима" – центральная фирма схематоза.
ГФС и схемы в оборонке
Оптима должна была крупно залететь за уклонение от налогов. Это сегодня подтверждает и сам Генпрокурор.
Получили средства. Уплатили ли они налоги? Утверждаю: нет, не оплатили. Использовали фиктивные предприятия для перевода денег в наличные и разделили между собой,
– отметил Юрий Луценко.
Прекрасно, Луценко это выяснил только сейчас. Ведь годами "мальчики" элементарно договаривались с налоговой. Закрыть дело на уровне фискалов было легче. Об этом пишет Андрей Рогоза. Тот участник группы, который в основном и занимался сотрудничеством с органами.
Январь 2017: Рогоза жалуется другу из СБУ, что не успевает занести взятку
К сожалению, нет никаких шансов понять, за что именно заносил деньги Рогоза, ведь он фигурирует в большом количестве "мутных" дел. Различить, о каком деле идет речь – просто нереально. Зато интересно читать, как Рогоза в 2016 году договаривался с СБУ-шником Москаленко о передаче денег.
Переписка Жукова и Москаленко
Рогоза, Москаленко и СБУ
Именно давний друг Рогозы и следователь Киевского СБУ Дмитрий Москаленко организовывал "мальчикам" нужные документы из СБУ и прокуратуры, мог наехать на директора оборонного завода, а также решал мелкие вопросы. К слову, "конфеты" в СБУ возились регулярно.
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Стоит отметить, что зимой 2017 года контрразведчики Киевского отдела СБУ рассылали бронетанковым заводам письма, требуя объяснений по контрактам с "Оптимой". Рогоза всячески успокаивал Жукова, который переживал из-за писем.
Из переписки Жукова и Рогозы
На третий день после обнародования первой части журналистского расследования контрразведчик СБУ не смог даже вспомнить, что это за дело. На вопрос журналистов об информации относительно "Оптимы" он категорически заявил, что ничего не знает. Хотя, журналисты "Наши деньги" имеют подтверждение противоположного.
К сведению СБУ, за 2017 год Киевский бронетанковый завод перечислил "Оптиме" 3 398 087 миллионов гривен. Выяснить это СБУ не хотело, они просто похоронили дело.
Переписка с Рогозой про Мерс
За свои услуги СБУшник Дмитрий Москаленко длительное время выпрашивал у "мальчиков" Mercedes Жукова. И судя из дальнейших переписок, таки получил, правда какую-то из BMW Рогозы.
Переписка Жукова и Рогозы про авто
С военной прокураторой, судя по перепискам, занимались Андрей Рогоза с Виталием Жуковым.
Переписка Жукова с Бабичем
За дело взялась военная прокуратура
По словам Жукова, нужно было постановление военной прокуратуры, в котором говорилось о том, что "прокуратура" сливает свое расследование по "Оптиме" – центральной фирме в оборонных аферах Гладковского-Жукова. Впервые орлы Анатолия Матиоса (главный военный прокурор Украины) берутся за компанию "Оптимусспецдеталь" еще в конце 2015 года. Тогда зацепились лишь за одну небольшую поставку в сумме на 5 миллионов. Они ходили на обыски и допрашивали женщину, которая записалась в эту схему фиктивным владельцем.
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Журналисты "Наших денег" также нашли экс-владелицу ООО "Промомаркетгруп" Елену Сирык. "Мне сказали, что ничего страшного нет. Подпишешь документы, и все будет хорошо", – вспомнила Елена Сирык.
"Неправомерной выгоды не выявили"
За полгода работы растраты не обнаружили, а только гражданку, которая "с целью незаконной деятельности" создала фирму и провернула схему с фиктивными поставками на государственный бронетанковый завод. Когда безработная жительница села в глубинке совершенно откровенно рассказывает, что она просто оформила фирму на себя за копейки, а потом ее еще и те копейки бросили, то веришь, что она – не главный организатор.
Меня попросили, чтобы я зарегистрировалась. Они мне обещали ежемесячно выплачивать по тысяче гривен,
– сказала Сирык.
И Сирык даже не догадывалась, под чем подписалась. А если бы знала, то никогда бы не согласилась на такое, отметила женщина. Группа Гладковского-Жуковаа резонно считала, что военная прокуратура это дело похоронила. И именно в это тыкали носом руководителям службы безопасности концерна "Укроборонпром". И были правы, ведь дальше следствие не продвинется: приговор получит лишь селянка Сирык. Суд постановил ей штраф 12 000 гривен.
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Но это была только первая попытка. Второй подход "к снаряду" Матиос и его прокуроры сделали зимой 2017 года. В новом производстве все было серьезно, по крайней мере на бумагах. Четырем заводам якобы нанесен ущерб на 300 миллионов гривен. Военная прокуратура опять не увидела ни растраты, ни присвоения.
Расследование направлено в ГФС
Дело передали в ГФС, разбираться с налогами. То есть с наименьшим злом во всей этой истории.
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Но здесь очень важны даты: 15 февраля 2017 года Рогоза передал Жукову письма от военной прокуратуры. В них речь шла о подозрении "Оптимы" в оборотках и требования документов о реальности поставок на госзаводы. Буквально через день между Рогозой и Жуковым происходит следующий диалог.
Переписка Жукова и Рогозы
Переписка Рогозы и Жукова
ВП – так "мальчики" называли военную прокуратуру.
Полный выпуск расследование смотрите на 24 канале в 21:00.
Продолжение расследования читайте на сайте.