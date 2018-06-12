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"Все прошлое – позади, и мир увидит значительные изменения": итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

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В Сингапуре закончился исторический саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Встреча лидеров двух стран состоялась впервые с тех пор, как закончилась Корейская война.

Сначала Трамп и Ким Чен Ын пообщались с глазу на глаз не более 40 минут. Присутствовали только переводчики. Однако глава Белого дома с улыбкой на лице заверил, что встреча состоялась на высшем уровне.

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Второй этап переговоров прошел в расширенном формате. В нем приняли участие также помощники обоих лидеров и представители СМИ. На вопрос журналистов о ядерном разоружении КНДР Ким Чен Ын ответа не дал. А вот Дональд Трамп заверил: переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова продвигаются в сверхбыстром темпе.

Эти переговоры – это невероятная возможность, которая даст начало мира,
– сказал лидер КНДР Ким Чен Ын.

После длительных переговоров политики вышли на прогулку. Трамп даже показал Ким Чен Ыну свой автомобиль. Очевидно, такая прогулка северокорейскому коллеге очень понравилась.

Зустріч Трампа і Кім Чен Ина
Встреча Трампа и Ким Чен Ына

После прогулки лидеры двух стран подписали итоговую декларацию. В документе четыре пункта: США и КНДР возобновят дипломатические отношения; продолжат работу, чтобы достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова; будут способствовать установлению устойчивого мира в регионе; проведут эксгумацию останков военнопленных для того, чтобы вернуть их прах на Родину.

Сегодня состоялась историческая встреча. После нее мы решили оставить все прошлое позади. Мир увидит значительные изменения,
– отметил Ким Чен Ын.

Несмотря на удовлетворение от переговоров лидеров двух стран, не все международные обозреватели в восторге от результатов встречи.

"В итоге, это даже еще меньше, чем ожидания всех скептиков. Я думал, что Трамп получит хотя бы ракеты или закрытие полигона. Здесь ничего конкретного. Все выглядит очень обще. Возможно будет какой-то сюрприз?"– прокомментировал политический обозреватель Роберт Келли.

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На своей пресс-конференции Дональд Трамп удивил журналистов заявлением о том, что готов прекратить совместные военные учения с Южной Кореей и не будет вводить новые санкции против КНДР. Кроме того, он не против визита в Пхеньян. Но все при условии, что КНДР будет двигаться в "правильном направлении", то есть будет придерживаться договоренностей, достигнутых 11 июня.

Санкции будут сняты, когда мы убедимся, что ядерное оружие больше не используется как фактор давления. Санкции сыграли большую роль. Но их будет снято в определенный момент. Я надеюсь, что это случится вскоре,
– сказал президент США Дональд Трамп.

По словам экспертов, переговоры все же были продуктивны. Если еще полгода назад Ким Чен Ын был воплощением зла и угрозой всему миру, то уже сегодня отношение международного сообщества к нему совсем изменилось. Его буквально называют политической рок-звездой. Даже Дональд Трамп, который еще в прошлом году мерился ядерными кнопками с Ким Чен Ыном, пригласил его на следующую встречу в Белый дом.

Теги: Публикации Новости политики Коротко о главном Новости США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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