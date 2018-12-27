"Все село в слезах": священник УМЦ МП грозит верующим за переход к ПЦУ

В селе Доброгорща, что на Хмельнитчине, руководство бывшей УПЦ Московского патриархата угрожает местным верующим за переход к Православной церкви Украины.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) в своем Facebook.

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Ранее 24 канал сообщал, что на Хмельнитчине в селе Доброгорща прихожане Свято-Николаевского храма, принадлежавшему бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, присоединились к созданной Объединенной православной церкви Украины.

С утра все село в слезах – благочинный местный (руководитель – 24 канал) РПЦ Хмельницкого района телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла к Поместной Церкви,

– рассказал митрополит.

Он добавил, что представитель бывшего Московского патриархата собирается в воскресенье, 30 декабря, провести литургию в храме верующих ПЦУ.

"По его словам озвученных верующим, он в это воскресенье с "группой" поддержки приедет служить Литургию и покажет всем " ... и независимую Украину, и самостоятельную Церковь, и кузькину мать заодно". Крестьяне просят открытой поддержки и видеофиксации СМИ этого "хрущевского" процесса", – подчеркнул митрополит Антоний.

Известно, что благочинным хмельницкого благочиния УПЦ МП является протоиерей Владимир Заец.

Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.