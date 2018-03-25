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Все серьезно, – беременная Джамала поделилась переживаниями перед шоу "Голос страны"

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Джамала
Джамала

Певица Джамала, занявшая кресло звездного тренера на вокальном проекте "Голос страны", поделилась своими переживаниями перед прямым эфиром. Украинская знаменитость опубликовала соответствующее сообщение на странице в Instagram, показав милое фото.

Джамала, которая ждет появления ребенка, активно выполняет свою работу в качестве звездного тренера на популярном шоу. Звезда не только болеет за участников проекта, но и не на шутку обеспокоена за судьбу подопечных. Это певица не раз демонстрировала и во время эфиров, нежно обнимая живот и говоря о переживаниях.

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Так, перед новой серией проекта Джамала опубликовала сообщение, в котором делится своими мыслями относительно шоу.

Все серьезно. Сегодня вторая часть "батлов" на "Голос страны". Очень страшно, очень сложно. А кто сказал, что будет легко,
– поделилась Джамала.

К сообщению звезда прикрепила милое фото, на котором певица позирует в приталенном блестящем платье и длинной накидке. Роскошный образ Джамала дополнила босоножками на каблуках и нежным макияжем. Поклонники певицы поддержали ее, отметив, что болеют за участников команды звезды.

Теги: Музыка LifeStyle Джамала
Источник: 24 Канал
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