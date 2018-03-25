Все серьезно, – беременная Джамала поделилась переживаниями перед шоу "Голос страны"

Певица Джамала, занявшая кресло звездного тренера на вокальном проекте "Голос страны", поделилась своими переживаниями перед прямым эфиром. Украинская знаменитость опубликовала соответствующее сообщение на странице в Instagram, показав милое фото.

Джамала, которая ждет появления ребенка, активно выполняет свою работу в качестве звездного тренера на популярном шоу. Звезда не только болеет за участников проекта, но и не на шутку обеспокоена за судьбу подопечных. Это певица не раз демонстрировала и во время эфиров, нежно обнимая живот и говоря о переживаниях.

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Так, перед новой серией проекта Джамала опубликовала сообщение, в котором делится своими мыслями относительно шоу.

Все серьезно. Сегодня вторая часть "батлов" на "Голос страны". Очень страшно, очень сложно. А кто сказал, что будет легко,

– поделилась Джамала.

К сообщению звезда прикрепила милое фото, на котором певица позирует в приталенном блестящем платье и длинной накидке. Роскошный образ Джамала дополнила босоножками на каблуках и нежным макияжем. Поклонники певицы поддержали ее, отметив, что болеют за участников команды звезды.