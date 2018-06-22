"Все средства из кассы были сохранены": детали взрыва в киевском "Ощадбанке"

В Киеве в Соломенском районе примерно в 4 утра бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение "Ощадбанка". Очевидцы говорят: нападавших было двое, они подошли и выбили стекло.

Уже позже правоохранители под кассой нашли бутылку с зажигательной смесью.

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"Мы начали уголовное производство. Следователи квалифицируют это преступление как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мы пообщались с работниками банка. Они даже не предполагают, кто мог это сделать, и заверили, что никаких конфликтов с клиентами у них не было", – отметила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Поскольку правоохранители и спасатели приехали вовремя, пожар удалось потушить. А из разрушенного офиса никто ничего не украл.

Все средства, которые были в кассе, были сохранены, и, соответственно, проинкасированы. После соответствующих действий правоохранительных органов будет проведена экспертиза тех убытков, которые нанесены банка,

– заявил заместитель начальника главного управления "Ощадбанка" в Киеве Олег Римарев.

Сотрудников перевели в другой отдел, этот закрывают на ремонт. Следствие продолжается. Если злоумышленников найдут, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.