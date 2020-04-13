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      Все так или иначе умрем: в России епископ призвал ходить в храмы и не бояться вируса

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      Епископ Мефодий призвал ходить в церковь / скриншот из видео

      В Каменске-Уральском, что в России, священнослужитель резко высказался против людей, которые перестали ходить в храм во время карантина. По его словам, стоит бояться кары Божьей, а не какого-то вируса.

      В городе пока нет ни одного зафиксированного случая коронавируса – это стало одним из аргументов, почему епископ раскритиковал тех, кто перестал ходить в храм. Полное видео обращения священнослужителя к прихожанам опубликовали на ютуб-канале Каменской епархии РПЦ.

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      У нас в храме, к сожалению, слишком пусто. Можете стать на безопасную дистанцию, если хотите. Никто на вас не чихнет и не кашлянет. Нечего переживать, надо переживать о другом. Не нужно себя от Бога отлучать. Мы все равно умрем, так или иначе: днем раньше или позже,
      – сказал епископ Мефодий.

      Конечно, нужна рассудительность, продолжил свои рассуждения Мефодий, однако не нужно слишком бояться. Он сравнил сегодняшние карантинные меры в России с временами коммунизма, когда за посещение храма отправляли в лагеря.

      В конце концов начал философски рассуждать, что так или иначе человек возвращается в храм.

      Нас в храм принесут, но лучше прийти в храм своими ногами. Мы протаптываем дорогу в Царство небесное для нас самих. Если есть возможность идти в храм – нужно идти.

      Стоит отметить, что все прихожане во время этого обращения были близко вплотную друг к другу и без защитных масок.


      Никакой социальной дистанции в храме не соблюдали / Скриншот из видео

      Какова ситуация с коронавирусом в России? На 13 апреля зафиксировали 18 тысяч 328 случаев, 148 человек умерли.

      Смотрите видео обращения Мефодия

      Где находится Каменск-Уральский

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости России Религия УПЦ МП
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