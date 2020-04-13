Все так или иначе умрем: в России епископ призвал ходить в храмы и не бояться вируса

В Каменске-Уральском, что в России, священнослужитель резко высказался против людей, которые перестали ходить в храм во время карантина. По его словам, стоит бояться кары Божьей, а не какого-то вируса.

В городе пока нет ни одного зафиксированного случая коронавируса – это стало одним из аргументов, почему епископ раскритиковал тех, кто перестал ходить в храм. Полное видео обращения священнослужителя к прихожанам опубликовали на ютуб-канале Каменской епархии РПЦ.

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У нас в храме, к сожалению, слишком пусто. Можете стать на безопасную дистанцию, если хотите. Никто на вас не чихнет и не кашлянет. Нечего переживать, надо переживать о другом. Не нужно себя от Бога отлучать. Мы все равно умрем, так или иначе: днем раньше или позже,

– сказал епископ Мефодий.

Конечно, нужна рассудительность, продолжил свои рассуждения Мефодий, однако не нужно слишком бояться. Он сравнил сегодняшние карантинные меры в России с временами коммунизма, когда за посещение храма отправляли в лагеря.

В конце концов начал философски рассуждать, что так или иначе человек возвращается в храм.

Нас в храм принесут, но лучше прийти в храм своими ногами. Мы протаптываем дорогу в Царство небесное для нас самих. Если есть возможность идти в храм – нужно идти.

Стоит отметить, что все прихожане во время этого обращения были близко вплотную друг к другу и без защитных масок.



Никакой социальной дистанции в храме не соблюдали / Скриншот из видео

Какова ситуация с коронавирусом в России? На 13 апреля зафиксировали 18 тысяч 328 случаев, 148 человек умерли.

Смотрите видео обращения Мефодия

Где находится Каменск-Уральский