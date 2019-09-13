"Все таки дала ему в морду": сестра Сенцова лежит в больнице с депрессией

Двоюродная сестра освобожденного политзаключенного и украинского режиссера Олега Сенцова рассказала о том, как встретилась с братом и что почувствовала, увидев его. Наталья Каплан подчеркнула, что тяжело пережила плен брата, и теперь находится в больнице с депрессией.

Как прошла встреча Сенцова с сестрой

"Я все же дала ему в морду", – написала Каплан в фейсбуке.

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В своем сообщении Наталья заметила, что ее часто спрашивают, обняла она своего брата, или "дала в морду". В конце концов, женщина сделала и то, и другое.

Да, сначала я его обняла. А потом... Уже у меня дома, за бокальчиком вина, все-таки дала ему в морду. Да, немного, любя и предупредив, что это будет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось,

– сказала Каплан.

Также она написала, что не почувствовала ничего, когда Сенцов выходил из самолета. Она подвела к экс-заключенному его дочь Алину, а сама просто стояла рядом, пока он сам не обнял ее.



Олег Сенцов с дочерью Алиной

В каком состоянии Наталья Каплан

Сейчас Наталья находится в больнице, где лечит депрессию. Каплан заявила, что последние пять лет были тяжелыми для нее. Напомним, что именно она все это время общалась с журналистами и посещала официальные мероприятия вместо брата, а также посещала его в тюрьме. Ранее в своем фейсбуке она написала, что "быть сестрой Олега Сенцова – это ад. Вроде, сама по себе я ничего не стою".

Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все о ком-то другом, а я сильная, я все могу. В общем, я не смогла, вынуждена была обратиться за помощью. Берегите себя. Мы все не железные. А Олега я сначала обняла, потом в морду за все мои страдания. Сегодня он меня в больнице посетил, я рада, он заряжает энергией ого-го как,

– отметила Каплан.



Наталья Каплан пережила эмоциональное выгорание

Как Сенцов оказался за решеткой?10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили режиссера и активиста в подготовке терактов. Уже через год Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.