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"Все такое красивое": лидер британской группы посетил Киев

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Джей Кей из группы Jamiroquai
Джей Кей из группы Jamiroquai / Instagram / @jamiroquaihq

Солист британской джаз-фанк группы Jamiroquai Джей Кей прибыл в Киев, чтобы в течение 21 июня выступить на фестивале Belive. Исполнитель уже опубликовал свои положительные впечатления от столицы Украины.

Видео на фоне Днепра и киевских пейзажей было снято с балкона одного из отелей 20 июня. Неподалеку от Почтовой площади музыкант сделал анонс своего сегодняшнего концерта и выразил восхищение городом.

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Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой странный мост, вы только посмотрите на него,
– прокомментировал пейзажи Джей Кей.

 

Стоит добавить, что группа Jamiroquai стал хедлайнером первого дня фестиваля Belive. Сам же фестиваль будет проходить с 21 по 24 июня на НСК "Олимпийский".

Чем известна группа Jamiroquai?
Прежде всего, этот музыкальный коллектив в мире часто называют королями джаз-фанка и яркими представителями эйсид-джаза 90-х. На их счету 8 студийных альбомов, а их творчество продолжается с 1992 года по сегодня. Такое сложное название группы происходит из слов "jam" и "iroquois", которые соединил Джей Кей в начале создания группы.

Jamiroquai обладают премиями Grammy, MTV Music Awards, MOBO, Ivor Novello, а один из их альбомов под названием "Travelling Without Moving" попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый фанк-альбом.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Фестивали
Источник: 24 Канал
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