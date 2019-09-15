Все танцевали и пели: освобожденный из плена Панов рассказал о последних днях в колонии

Освобожденный из российского плена украинец Евгений Панов не знает, как оказался в списке на обмен пленными, и считает, что вместо него могли освободить кого-то, кто находился в плену дольше. Однако Панов рад вернуться домой и рассказал о своих последних дня в колонии перед обменом.

"Дни в колонии перед обменом ничем не отличались. Там день в день похож, как дежавю или день сурка. Но как раз в тот день, когда меня вызвали, в колонии происходило большой праздник – День колонии. Все танцуют и поют. И такие есть праздники. Бред такой. С ума сойти можно от этого всего. Хотелось заткнуть уши, не видеть и не слышно этого всего", – рассказал Панов в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

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В этот же день пленного украинца вызвали в штаб колонии. Панов отметил, что его часто вызывали в штаб прокуроры "на всякие разговоры".

"Захожу в штаб, а там стоит моя сумка, которую забрали, когда я приехал в колонию. И тут я понимаю, что эту сумку никогда не допросишься, и если она стоит, я отсюда уезжаю. Куда – не знаю. Руководство раньше много говорило , что "мы бы рады, чтобы ты от нас уехал". Говорили: "Панов – слишком одиозная личность для нашей колонии", – рассказал освобожденный из плена украинец.

После этого Панова обыскали, проверили. Пришли люди в штатском и буркнули: "Едем в аэропорт".

А в колонии тем временем танцуют и поют. Я и говорю: "Этот мой отъезд отмечается, что ли?" Потом поехали в аэропорт, на самолет, в Москву и привезли на несколько дней в СИЗО "Лефортово". Подошел начальник и сказал: "Ваш Владимир с нашим Владимиром уже обо всем договорились",

– резюмировал политзаключенный.

Что известно о Евгении Панове?

Водитель-электромеханик Запорожской ТЭС. В 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе пошел в местную самооборону, потом – на фронт, через год демобилизовался. Далее работал на атомной электростанции. В 2015 году стал членом энергодарского горисполкома. Был одним из лидеров "Самообороны Энергодара", а в 2016 году стал руководителем ОО "Энергодарское объединения – защитники Украины".

Как Панов попал в российский плен?

Панова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крыму 7 августа 2016 года. Его обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове по заказу украинской разведки. Брат Панова Игорь Котелянец и друзья задержанного утверждали, что тот не мог ехать в Крым, и, скорее всего, его похитили.

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Евгения Панова пытали в плену, а еще он сильно похудел из-за ненадлежащего питания

Всего, по данным Крымской правозащитной группы, за период с августа по ноябрь 2016 года в Крыму были задержаны 9 граждан Украины, которых ФСБ называет "членами диверсионно-террористической группы Минобороны Украины". Среди задержанных Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабова, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

Украинская сторона участие этих людей в ДРГ отрицала и назвала действия российских силовиков провокацией.

11 августа в России обнародовали видео допроса Панова. Он сидел с ссадинами на лице и рассказывал о том, что "проходил службу в зоне АТО с августа 2014 года по август 2015 года", после чего якобы был приглашен в Киев, где ему "объяснили, что создается группа для проведения диверсионных акций на территории Крыма ". В тот же день оккупационный суд Симферополя арестовал Панова на 2 месяца.

Несколько дней Панова жестоко пытали, так что мужчина не только дал "показания", но и по требованию ФСБ написал отказ от услуг адвоката, которого наняла его семья.

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Украинец отказался от сделки со следствием.

7 сентября Панов вернулся в Украину вместе с 34 другими политзаключенными и пленными моряками в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.