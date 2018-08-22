"Все в культурном шоке": Ада Роговцева с коллегами поразили выступлением на передовой

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева вместе с другими известными украинскими артистами выступили перед местными жителями и украинскими военными на передовой.

Об особом выступление украинских артистов на за считанные километры от линии разграничения на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Зайцева Владимир Веселкин.

Читайте также: Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список

У нас в Жованке и Майорске все в шоке... Культурном шоке:) К нам приехали невероятные Ада Роговцева вместе с внуком и дочерью Екатериной Степанковой, Лариса Руснак, Светлана Орличенко. Они волшебные!

– написал он, опубликовав несколько кадров с выступления.

По его словам, от выступлений Роговцевой и ее коллег мурашки шли по коже и слезы наворачивались на глаза.

К слову, 81-летняя Ада Роговцева уже не впервые выступает и откровенно поддерживает украинских защитников на фронте.