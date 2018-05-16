"Все включено": в Анталии задержали россиянку на краже посуды и туалетной бумаги из отеля
В одном из 5-ти звездочных отелей в Анталии задержали гражданку Российской Федерации, которая пыталась похитить весь столовый сервиз в номере, полотенца, туалетную бумагу, продукты и пакетированный чай.
Об этом сообщает агентство IHA.
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Персонал отеля обвинил в краже мать, которая приехала с двумя детьми на отдых в Турцию.
Смотрите видео обыска россиянки:
Напомним, российские туристы после отдыха в Турции попались на позорной краже в гостинице. Они пытались вынести из отеля туалетную бумагу, апельсины, перелитый по бутылочкам Бейлиз, печенье, персики, полотенца, посуду, халаты, шампунь, мыло, фрукты, лампы от светильников и даже кран от биде и цветы с корнями.
Источник: 24 Канал
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