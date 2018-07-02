"Все за одного!" – Около тысячи человек пришли на стадион болеть за Сенцова

В понедельник, 2 июля, в 21:00 на столичном стадионе НСК "Олимпийский" собралось, по словам организаторов, около тысячи людей с единственной целью – поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, который 50-й день голодает в российской колонии, и всех наших пленников, которых незаконно удерживают в кремлевских застенках.

Они зажгли огромный баннер с надписью "Олег Сенцов, Украина с тобой!"

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Масштабное мероприятие состоялось благодаря общественной организации "Ассоциация болельщиков АР Крым" и "Творческого объединения Вавилон 13". К ним присоединились националистические организации и неравнодушные граждане, среди которых и известные чиновники.

Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу Сенцову в смертельном противостоянии с кремлевским Мордором,

– призвали накануне организаторы.

Украинцы заполонили футбольную арену и болели за политзаключенных

Люди держали плакаты в поддержку режиссера и всех украинцев, заключенных по политическим мотивам. Они скандировали лозунги: "Одна единственная соборная Украина", "Крым – это Украина", "Свободу политзаключенным", "Один за всех и все за одного". На экранах стадиона транслировали иллюстрации, которые призывают бойкотировать ЧМ-2018, фотографии 72 украинских политзаключенных и изображения Путина, который сгорает в огне.

Путин сгорает в огне

Прошу участвовать во всех акциях, которые связаны с нашими пленными. Только вместе мы победим! Очень хорошо, что на этой акции приходят люди из разных слоев населения. Только вместе мы должны становиться украинцами в полном смысле этого слова!

– обратились организаторы.

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Напоследок украинцы спели государственный гимн, который громко раздался на футбольной арене.