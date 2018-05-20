"Все женщины – ведьмы": в сети дождались перезагрузки известного сериала – видео

Знаменитый телесериал "Все женщины – ведьмы" дождался своей перезагрузки! Создатели новых "Зачарованных" уже опубликовали новый видеотрейлер сериала, который появится на экранах этой осенью.

Созданием нового сериала занялся телеканал CW, который и выпустил первый полный трейлер ремейка культового мистического сериала. Как и раньше, весь сюжет будет построен вокруг трех сестер-ведьм – Мэгги, Мел и Мэйси, которых сыграли 34-летняя Мэлони Диас, 28-летняя Мадлен Манток и 22-летняя Сара Джеффри.

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Официальный постер нового сериала "Все женщины – ведьмы"

В перезагруженном сериале также снялся Руперт Эванс, известный по сериалу Amazon "Человек в высоком замке". События сериала будут разворачиваться в том же доме, что и в "первых" "Зачарованных". Создатели нового сериала отметили, что он будет "фееричным, веселым и феминистским". В конце ролика указано, что эпизоды будут выходить каждое воскресенье, начиная с осени. Точная дата официальной премьеры пока не известна.

Все женщины – ведьмы: смотреть трейлер сериала онлайн

Напомним, что культовый сериал 2000-х "Все женщины – ведьмы" рассказывал про трех сестер-ведьм из рода Халливелл – Прю, Пайпер и Фиби, а позже, после гибели старшей из троицы, – и Пейдж. Их роли с 1998 по 2006 год выполняли Шеннен Доэрти, Холли Мэри Комбс, Алисса Милано и Роуз Макгоуэн.

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