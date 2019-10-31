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      Все женщины нардепа Яременко: журналисты опубликовали еще одну порцию переписок

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      Новые интимные переписки Богдана Яременко опубликованы в сети
      Новые интимные переписки Богдана Яременко опубликованы в сети / hvylya.net

      Переписка с проститутками нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко просто во время заседаний парламента имеет системный характер. Первые такие интимные переписки политика журналисты зафиксировали еще в сентябре, последние – датированы концом октября.

      Вместо того, чтобы думать о законах, Яременко во время заседания Верховной Рады переписывается с женщинами и рассматривает их фото на сайтах знакомств. За эти инциденты "слуга народа" извинился с трибуны парламента, однако одновременно обвинил журналистов в аморальном поведении.

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      Что касается содержания переписок нардепа, то издание "Буквы" опубликовало новую переписку. Так, 29 октября Яременко согласовывал встречу с девушкой в ближайшие дни.

      Привет Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в вотсап или вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг…,
      – написал нардеп.

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      Переписка Богдана Яременко, в которой он договаривается о встрече с девушкой

      В тот же день у девушки по имени Эльвира Яременко поинтересовался, какой алкоголь она предпочитает.

      "Под настроение. Вино, виски, шампанское", – ответила девушка.

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      Переписка Яременко с девушкой об алкоголе

      Во время одного из голосований в парламенте Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина. Она указала в своей анкете предпочтения: секс, встреча, свидание. При этом отметила, что ее не интересуют отношения.

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      Переписка Яременко с женщиной по имени Алина

      В то же время "слуга народа" общался с девушкой, которая в мессенджере фейсбук была подписана как Анна Степаницкая. Она прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила комбинезон.

      Анна: Я же комбез купила

      Яременко: Неплохо. Надо из тебя больше леди делать.

      Анна: Я же и так леди)))

      Яременко: Нужно и выглядеть, как леди...

      Однако вот это последнее сообщение Яременко передумал писать и стер его.

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      В переписке с Яременко девушка пишет ему, что купила "комбез"

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      Яременко стер сообщение, в котором писал девушке, что "надо выглядеть, как леди"

      Девушка по имени Анна Степаницкая уже удалила профиль из соцсети. Но на сайтах знакомств и кастингов для фильмов зарегистрирована 20-летняя девушка с идентичными именем и фамилией.

      Еще одну переписку Яременко вел с женщиной по имени Галина.

      Галина: Парадное открыто, поднимайся на 9 этаж, поворачивай налево, 105 кв.

      Галина (16 сентября): Приветик. Хорошего, легкого тебе дня и три смайла поцелуя.

      Яременко: Взаимно, солнышко.

      Галина: Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что, возможно, надоела тебе своими проблемами. Но это мечта всей моей жизни, пожалуйста, помоги. Ты знаешь, я живу на съемной квартире, есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо $10 000, чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! На любые твои условия, пожалуйста, помоги мне.

      Яременко: Галя, это значительно выше моих возможностей.

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      Переписка Яременко с женщиной по имени Галина

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      Переписка Яременко с женщиной по имени Галина

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      Переписка Яременко с женщиной по имени Галина  
       

      Что известно о скандальных переписках Яременко?СМИ опубликовали фото ряда интимных переписок Яременко, которые нардеп вел с проститутками прямо во время заседания парламента. В частности, в одном из сообщений политик интересовался, сколько стоят услуги проститутки, а в другом – сколько денег нужно девушке в месяц.

      Реагируя на публикацию своих переписок в СМИ, Яременко начал убеждать, что совершил сознательную провокацию в отношении журналистов, и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Но впоследствии нардеп удалил соответствующее сообщение с фейсбука и попросил прощения.

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила планирует наказать Яременко. Сейчас есть 3 варианта: Яременко уходит с должности председателя комитета, уходит из фракции, добровольно сложит депутатский мандат. Тем временем Яременко продолжает извиняться, параллельно с этим обвиняя во вмешательстве в личную жизнь журналистов, которые показали, чем занимается народный избранник в рабочее время.

       

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Богдан Яременко Скандал Секс-скандал
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