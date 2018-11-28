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      "Всегда бросался защищать и выручать": похоронили бойца ВСУ, который погиб на Донбассе

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      В селе Валява Черкасской области простились с 28-летним военным Сергеем Гаркушой. Он погиб на Донбассе во время вражеского обстрела под Красногоровкой.

      У Сергея были большие планы на будущее – совсем скоро парень планировал жениться. Но вместо свадьбы в родном селе пришлось устраивать похороны. Провести в последний путь героя собралось все село.

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      В снегу на коленях все село провело в последний путь погибшего военного Сергея Гаркушу в Валяве. С сине-желтыми флагами и живыми цветами сотни людей пришли поблагодарить 28-летнего парня.

      Он сразу бросался защищать своих, сразу бросался выручать. Он очень хороший мальчик, очень позитивный был,
      – рассказала учительница Сергея Галина Лебидь.

      Сергей пошел на службу в Вооруженные силы по контракту в 2016 году. В 2018 году решил продлить договор еще на год.


      Жители родного села на коленях прощались с героем

      Сергей Гаркуша погиб на боевом дежурстве под Красногоровкой Донецкой области. Во время обстрела войсками агрессора получил тяжелые осколочные ранения.

      Он был лучший. Лучше всех. Был мне брат и называл меня братом. Но был бой, обстрел, во время обстрела он и погиб. Я слышал, как летел тот снаряд, – вспомнил боевой собрат погибшего "Шайтан".

      Дома у Сергея остались родители и брат-школьник.

      Напомним, за прошедшие сутки, 27 ноября, к счастью, потерь среди бойцов ВСУ не было. Украинские воины полностью контролировали ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил. Правда, боевики все же пять раз открывали огонь по позициям украинских войск.

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Вооруженные Силы Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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