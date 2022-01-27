Во всех остальных частях Нацгвардии пройдет проверка после трагедии в Днепре

Во всех частях Национальной гвардии состоится проверка. Ее решили провести после жуткой стрельбы на "Южмаше" в Днепре.

Об этом в Государственном бюро расследований сообщили в ходе брифинга 27 января. Там рассказали подробности о жестоком нападении 20-летнего Артема Рябчука на своих собратьев.

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Проверят все части Нацгвардии

В ведомстве заявили, что следствие будет изучать, как был организован процесс несения службы, как происходила охрана объекта (завода "Южмаш") и какие были уставные отношения. Причем это касается не только части, где произошла трагедия, но и в целом всех частей Нацгвардии.

Расследовать будут и служебную халатность руководства

Ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за служебной халатности руководства Нацгвардии. Якобы именно она могла привести к трагедии на территории "Южмаша". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Нардеп говорит, что Рябчука травили

"Слуга народа" Юлия Яцик, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявила о травле нацгвардейца, который совершил жестокое нападение. Она утверждает, что парня начали травить после того, как он пытался предупредить драку. По словам нардепа, он предупредил о ней руководство, но никакой ответной реакции не получил. Вместо этого его стали называть "стукачем".

Более того, в той же части Нацгвардии раньше мог случиться другой жуткий случай. Яцик отметила, что будут проверять и информацию о нанесении телесных повреждений военному, которые повлекли смерть.

Брифинг ГБР о трагедии в Днепре: смотрите видео