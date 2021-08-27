Обновят уровень надзора: во всех школах Харькова установят видеонаблюдение

В Харькове планируют установить видеонаблюдение во всех школах города. Кроме этого, камеры появятся в части детских садов.

Об этом рассказали на городской педагогической конференции 27 августа. Там говорили о готовности города к новому учебному году.

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Когда закончат установку

Системы видеонаблюдения устанавливают не везде в один момент. Этот процесс продлится до конца 2021 года.

Камеры появятся во всех школах без исключения. В каких именно местах их должны устанавливать – неизвестно. Касательно садиков, то видеонаблюдение пока будет только в 40% дошкольных учебных заведений.

О важности безопасности детей

В Харькове 1 сентября за парты сядут более, из которых. В детсады пойдет примерно

В начале мая в российской школе совершили ужасный теракт. Туда зашел 19-летний парень, который начал расстреливать учеников и учителей. Всего в этот день погибли 9 человек и еще 21 человек получил ранения.

После этого в Киеве начали проверять, насколько безопасны столичные школы. Во время проверки следили за наличием камер видеонаблюдения и тревожных кнопок вызова охраны. Также рассматривали возможность установки рамок металлоискателей. Больше об этом – по ссылке.