Судьба...

"Премьер-министр" оккупационной российской администрации Абхазии Геннадий Гагулия полетел в Сирию поддержать террористический режим путинского союзника Асада, который ведет войну против своих граждан.

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Реальный фетишизм в исполнении российских спецслужб, который был подан как "государстенный визит".

В гости к Асаду, которому никто в цивилизованном мире уже не пожимает руки, приехали российские наемники, которым тоже никто не подает руки, и которые помогают оккупировать часть Грузии.

Закончился этот визит печально и закономерно – когда самолет с Гагулия вернулся в Абхазию, и "премьер" поехал домой, к нему по встречной полосе выехал местный наркоман без водительских прав.

Гагулия оказался единственным погибшим в этом ДТП.

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