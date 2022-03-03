На всей Киевщине вводится комендантский час с 20:00
3 марта 2022 , 15:14Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба / Киевская ОГА
По всей территории Киевской области увеличили продолжительность коменданского часа. Теперь она будет начинаться не в 22:00, а в 20:00.
Теперь комендантский час продлится с 20:00 до 7:00. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Заметьте В Харькове раздаются взрывы: всех просят оставаться в укрытиях
Запреты остаются такими, как и были: без спецпропуска выходить на улицу нельзя. Власти просят ответственно отнестись к этому.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!