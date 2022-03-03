На всей Киевщине вводится комендантский час с 20:00

По всей территории Киевской области увеличили продолжительность коменданского часа. Теперь она будет начинаться не в 22:00, а в 20:00.

Теперь комендантский час продлится с 20:00 до 7:00. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Запреты остаются такими, как и были: без спецпропуска выходить на улицу нельзя. Власти просят ответственно отнестись к этому.

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