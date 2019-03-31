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      Всемирно известный челендж по уборке #trashtag добрался до Львова: фото и видео

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      Во Львове присоединились ко всемирному флешмобу по уборке #trashtag. Цель акции – убрать территорию от отходов, а впоследствии сделать фотосравнение, как место выглядело "до" и "после". Такие фото нужно разместить в соцсетях и призывать к уборке других.

      Парк, который убирали во Львове – расположен едва ли не в самом центре города. 29 марта, в субботу, было довольно людно. Однако львовяне и гости города не только гуляли, но и присоединялись к всемирному флешмобу #trashtag.

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      Возле парка собралось примерно полсотни желающих убрать. Сначала все одели перчатки и разобрали мусорные пакеты. Все началось с инструктажа, ведь во время уборки стоит быть очень осторожными с разбитым стеклом и с такими опасными вещами, как, например, шприцы.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Убрать парк пришло примерно полсотни желающих

      Организатор уборку этого парка – американец Дерек Один. Он фрилансер и последние два года живет во Львове, преподает английский.

      Это очень красивый город. Но я заметил, когда сюда переехал, что вокруг очень много мусора. И вот это (парк – 24 канал) – прекрасное историческое место, здесь роскошный вид на Львов, но очень много мусора. И это плохо. Поэтому сегодня мы поможем людям наслаждаться парком, сделаем его чище,
      – прокомментировал акцию организатор уборки Дерек Один.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Организатор акции во Львове Дерек Один

      К Дереку присоединились и его друзья – иностранцы из Франции и США. Американец Зак пришел с тремя детьми.

      "Мы переехали в Украину прошлым летом. И мы услышали, что состоится уборка парка и пришли сюда, потому что живем совсем рядом", – рассказал американец Зак.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Зак и его дети также пришли убрать в парке

      Для уборки на один день поснимали каблуки и участницы конкурса "Мисс Львов".

      Я хочу чем-то самым маленьким помочь становиться лучше. Чтобы люди, которые приезжают даже туристы – видели и равнялись на нас,
      – отметила участница конкурса "Мисс Львов-2019" Юлиана Брожко.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Юлиана Брожко

      Такой экологический челлендж #trashtag начали еще в 2015 году в Америке. Но настоящую популярность он получил аж четыре года спустя, когда пользователь под именем Байрон Роман запостил фото в фейсбук с эко-хэштегом. Сообщение собрало более ста тысяч лайков и триста тысяч распространений. С тех пор сотни людей со всех частей мира публикуют фото в сети до и после уборки. А еще призывают других к этому.

      Такое фото с результатом своей работы сделали и во Львове. Кроме бытовых отходов, случались и опасные вещи: бульбуляторы и куча шприцов. В общем – собрали немалую кучу мешков с мусором.

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      Во Львове присоединились к всемирному флешмобу по уборке #trashtag

      У Львові долучилися до всесвітнього флешмобу з прибирання #trashtag
      #trashtag во Львове

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      Теги: Новости Украины Экология Новости Львова
      Источник: 24 канал
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