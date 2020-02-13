Всемирно известный Цирк дю Солей приехал в Украину впервые за 7 лет: фото закулисья

Цирк дю Солей после семилетнего перерыва вернулся в Украину. В этом году привезли с собой шоу Crystal. Все трюки акробаты и фигуристы будут исполнять на льду.

Шоу назвали в честь главной героини – девочки Кристал. В центре сюжета ее приключения. Это первое в истории канадского цирка ледовое шоу. Его поставили два года назад. К нему привлекли 100 человек 25 национальностей.

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Для акробатов пришлось создать специальную шипованную обувь, чтобы они могли демонстрировать свои трюки на льду. Во все костюмы артистов вшиты специальные датчики, благодаря которым происходит автоматизированное управление светом.

Свет этих датчиков видят камеры над ледовой ареной и они следят за ним. Таким образом, система сама определяет когда и какого спортсмена подсветить. А все благодаря инфракрасным лучам, которые видит камера, но не видим мы,

– рассказала пресс-секретарь шоу Дженни Малет.

Все костюмы изготавливают сами, с собой на гастроли берут даже стиральные машинки. Команда костюмеров и реставраторов после каждого спектакля чинит одежду и обновляет парики артистов.

Смотрите фото из закулисья Цирка дю Солей:

За 35 лет существования цирка там ни разу не использовали животных. Увидеть спектакль украинцы смогут с 13 по 16 февраля 2020 года.

Что известно о Цирке дю СолейЦирк дю Солей переводится как "Цирк Солнца". Он был основан в 1984 году и базируется в Монреале в Канаде и насчитывает более 4000 человек. Поэтому они могут давать спектакли в нескольких точках мира одновременно.



Цирк дю Солей развлекал публику во время 74 церемонии вручения "Оскара", 50 церемонии "Грэмми" и матча Супер Боул XLI. В 2009 году в Москве этот цирк открывал финал музыкального конкурса Евровидение. Также цирк выступал на конференции ЕС.



Последний раз в Киеве с шоу Saltimbanco выступал в 2011 году.