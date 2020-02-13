23:05
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Всемирно известный Цирк дю Солей приехал в Украину впервые за 7 лет: фото закулисья

      0 Читати новину українською
      Цирк дю Солей приехал в Украину / onsmi.net

      Цирк дю Солей после семилетнего перерыва вернулся в Украину. В этом году привезли с собой шоу Crystal. Все трюки акробаты и фигуристы будут исполнять на льду.

      Шоу назвали в честь главной героини – девочки Кристал. В центре сюжета ее приключения. Это первое в истории канадского цирка ледовое шоу. Его поставили два года назад. К нему привлекли 100 человек 25 национальностей.

      Интересно! Фотограф перевоплотил детей с ограниченными возможностями в настоящих супергероев: фото и видео

      Для акробатов пришлось создать специальную шипованную обувь, чтобы они могли демонстрировать свои трюки на льду. Во все костюмы артистов вшиты специальные датчики, благодаря которым происходит автоматизированное управление светом.

      Свет этих датчиков видят камеры над ледовой ареной и они следят за ним. Таким образом, система сама определяет когда и какого спортсмена подсветить. А все благодаря инфракрасным лучам, которые видит камера, но не видим мы,
      – рассказала пресс-секретарь шоу Дженни Малет.

      Все костюмы изготавливают сами, с собой на гастроли берут даже стиральные машинки. Команда костюмеров и реставраторов после каждого спектакля чинит одежду и обновляет парики артистов.

      Смотрите фото из закулисья Цирка дю Солей:

       

      За 35 лет существования цирка там ни разу не использовали животных. Увидеть спектакль украинцы смогут с 13 по 16 февраля 2020 года.

      Что известно о Цирке дю СолейЦирк дю Солей переводится как "Цирк Солнца". Он был основан в 1984 году и базируется в Монреале в Канаде и насчитывает более 4000 человек. Поэтому они могут давать спектакли в нескольких точках мира одновременно.

      Цирк дю Солей развлекал публику во время 74 церемонии вручения "Оскара", 50 церемонии "Грэмми" и матча Супер Боул XLI. В 2009 году в Москве этот цирк открывал финал музыкального конкурса Евровидение. Также цирк выступал на конференции ЕС.

      Последний раз в Киеве с шоу Saltimbanco выступал в 2011 году.

      Приложение Дия – где скачать
      сегодня
      16554
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Канада Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:42 Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путина
      Світлана Попова 98
      сегодня , 22:18 Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФ
      Наталія Пристанська 102
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      161
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      213
      сегодня , 22:00 Как один день войны изменил жизнь: "Сердце продолжало выламывать ребра адреналиновым ритмом"
      Повернись живим 57
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук