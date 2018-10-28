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      Всемирно известный Кобзарский хор празднует столетний юбилей

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      Осенью 2018 года капелла бандуристов празднует столетие. Их бросали в лагеря, чтобы выбить, по выражению Николая Хвылевого, "закобзаренную психику", их инструменты запрещали, коллектив уничтожили. Но те, кому удалось пережить тот ужас, сохранили свои традиции Кобзарского хора, который создали еще в 1918.

      Прославленная за рубежом Украинская капелла бандуристов, в составе которой играет Николай, американец украинского происхождения, в этом году празднует столетие. Третьего ноября 1918 года Кобзарский хор дал свой первый концерт.

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      Но с приходом большевиков на кобзарей и бандуристов началась охота. Коммунисты отправляли музыкантов на каторжные работы. В тюрьмах из лириков "выбивали закобзаренную психику", – так об этих временах писал Николай Хвылевой.


      Кобзарский хор во время репетиции

      В 30-х и вовсе расстреляли более трехсот музыкантов. С началом Второй мировой войны часть коллектива капеллы оказалась в немецких лагерях. После освобождения от фашистов украинские музыканты подались искать убежище в Северную Америку.

      Они знали, какова будет их судьба, если вернутся. Какие репрессии были во время сталинских времен. И с 49-го года мы работаем как Капелла бандуристов имени Тараса Шевченко. Сначала она была основана в Детройте, ну а сейчас мы – по всей Северной Америке,
      – рассказал художественный руководитель и дирижер Украинской капеллы бандуристов имени Тараса Шевченко Олег Махлай.

      На территории Украины в 50-х годах артисты, которые остались живыми, создают Государственную капеллу бандуристов. Но их произведения цензурировались. В 90-х украинскую капеллу назвали именем Григория Майбороды. Тогда же к бандуристам вернулось наследие.


      Руководитель капеллы Олег Махлай рассказал историю деятельности коллектива

      И вот в 2018 году две ветви некогда разрушенного коллектива Кобзарского хора объединяются на сцене Национальной филармонии в столице независимой Украины.


      Кобзарский хор на сцене Национальной филармонии

      Нила и Петр Диряжные, бандуристы из Австралии, рассказали, что в 90-х годах на чужбине невозможно было найти музыкантов в коллектив. Но после Революции достоинства желающих играть на бандуре в Австралии так много, что инструментов на всех не хватает.


      На бандуре харьковского типа играли еще во времена казака Мамая

      Древнейшей считается бандура харьковского типа – именно на такой традиционно играли музыканты еще во времена Казака Мамая, несколько столетий назад. Советская власть сделала все, чтобы об этой бандуре забыли. Но она уцелела в эмиграции, и лишь теперь вернулась в Украину.

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      Девятилетняя Софийка из Винницы – единственная девочка в мире, которая умеет играть на этой бандуре.

      Когда я увидела бандуру харьковского типа, я не поверила своим глазам. Меня очень вдохновила мелодия и техника,
      – сообщила бандуристка София Аль-Хадиди.

      Между концертами и репетициями музыканты идут популяризировать бандуру среди киевских школьников.


      Софийка – единственная девочка в мире, которая умеет играть на бандуре харьковского типа

      Артисты убеждены, песни кобзарей, которые прославляли борьбу украинцев за независимость актуальны до сих пор. И украинцы должны их знать, чтобы не повторить печальную судьбу своих дедов. Леся Выговская

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Музыка Новости культуры
      Источник: 24 канал
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