Всемирно известный оркестр проведет благотворительный концерт в Киеве

25 июня в столичном театре имени Ивана Франко состоится благотворительный концерт "Чудо" украинского камерного оркестра "Виртуозы Киева". Все вырученные средства пойдут на помощь многодетной семье Ольги Подусовой.

"Виртуозы Киева" – первый независимый камерный оркестр Украины, сформировался в 2016 году под руководством дирижера Дмитрия Яблонского. Яблонский – почетный дирижер Иерусалимского оркестра, номинант на премию Grammy. Выступает в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан) и Лувре (Париж). "Виртуозы Киева" – номинанты премии Classical Music Awards 2018 за лучший диск года. Сейчас один из самых востребованных коллективов Украины, который дал в год более 100 концертов по всему миру, решил присоединиться к всеукраинской акции в поддержку необычной семьи.

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Одесситка Ольга Подусова усыновила 11 детей, которые считались проблемными и не могли социализироваться в детских домах. Ольга делает чудеса, и в маленькой 41-метровой квартирке в Одессе эти дети нашли настоящую семью. Они социализировались, ходят в школу, играют на музыкальных инструментах и ​​живут полноценной жизнью.

Многодетная семья Подусових

По инициативе и при активном участии блоггеров, интернет-ресурсов, бизнесменов, коллективов различных предприятий был проведен сбор средств. Неравнодушные люди собрали более полутора миллионов гривен, и в селе Раздельное Одесской области для Подусових приобретео большой дом и достроен к нему дополнительный третий этаж. И вот теперь деньги от концерта "Чудо" в Киеве пойдут на нужды по благоустройству дома и на детскую площадку возле него.

В программе благотворительного концерта произведения Моцарта, Баха и Чайковского. Также в фойе театра состоится выставка-продажа рисунков детей Подусових. Все желающие смогут оценить способности малышей и приобрести их работы.

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