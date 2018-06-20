15:28
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Всемирно известный оркестр проведет благотворительный концерт в Киеве

48 Читати новину українською
Оркестр "Виртуозы Киева"
Оркестр "Виртуозы Киева" / Фото из открытых источников

25 июня в столичном театре имени Ивана Франко состоится благотворительный концерт "Чудо" украинского камерного оркестра "Виртуозы Киева". Все вырученные средства пойдут на помощь многодетной семье Ольги Подусовой.

"Виртуозы Киева" – первый независимый камерный оркестр Украины, сформировался в 2016 году под руководством дирижера Дмитрия Яблонского. Яблонский – почетный дирижер Иерусалимского оркестра, номинант на премию Grammy. Выступает в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан) и Лувре (Париж). "Виртуозы Киева" – номинанты премии Classical Music Awards 2018 за лучший диск года. Сейчас один из самых востребованных коллективов Украины, который дал в год более 100 концертов по всему миру, решил присоединиться к всеукраинской акции в поддержку необычной семьи.

Читайте также: Беременная Светлана Тарабарова поделилась радостной вестью

Одесситка Ольга Подусова усыновила 11 детей, которые считались проблемными и не могли социализироваться в детских домах. Ольга делает чудеса, и в маленькой 41-метровой квартирке в Одессе эти дети нашли настоящую семью. Они социализировались, ходят в школу, играют на музыкальных инструментах и ​​живут полноценной жизнью.

Багатодітна сім'я ПодусовихМногодетная семья Подусових

По инициативе и при активном участии блоггеров, интернет-ресурсов, бизнесменов, коллективов различных предприятий был проведен сбор средств. Неравнодушные люди собрали более полутора миллионов гривен, и в селе Раздельное Одесской области для Подусових приобретео большой дом и достроен к нему дополнительный третий этаж. И вот теперь деньги от концерта "Чудо" в Киеве пойдут на нужды по благоустройству дома и на детскую площадку возле него.

В программе благотворительного концерта произведения Моцарта, Баха и Чайковского. Также в фойе театра состоится выставка-продажа рисунков детей Подусових. Все желающие смогут оценить способности малышей и приобрести их работы.

Читайте также: "Океан Эльзы" выпустил противоречивый видеоклип "В небо жене"

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Музыка благотворительность Анонс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
сегодня, 15:08 Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
49
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сегодня, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 229
Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
сегодня, 13:05 Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
183
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1670
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
218
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук